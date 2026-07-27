La jueza cita como testigo al 'conseller' de Medio Ambiente por los informes que compartió el día de la dana

La jueza que instruye la causa de la dana ha acordado la declaración como testigo del vicepresidente de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, así como del jefe del Servicio de Presidencia de la Diputación de Valencia.

En dos autos notificados este lunes, la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja Plaza nº 3 acuerda la comparecencia de Mus, solicitada por la acusación que ejerce el PSOE.

Ésta se produce a raíz del ya conocido como chat del Consell, aportado por la vicepresidenta Susana Camarero al juzgado cuando testificó el pasado junio.

En ese grupo de wasap en el que se encontraban todos los consellers y el entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón se compartieron varios archivos adjuntos a lo largo del 29 de octubre.

Esos documentos fueron facilitados por la exportavoz del Gobierno valenciano Ruth Merino, que también declaró ante la jueza la semana pasada.

Entre ellos se encontraban los del Centro de Gestión y Seguridad Vial Cegesem sobre el estado de las carreteras el día 29 de octubre de 2024, compartidos por Martínez Mus.

La jueza señala que los citados informes "hacen referencia a poblaciones pertenecientes a la cabecera del barranco del Poyo y de barrancos tributarios del mismo, cuyas carreteras se vieron afectadas por las inundaciones y fueron cortadas".

También, prosigue, "a otras poblaciones donde se produjeron fallecimientos y lesiones que son objeto del presente procedimiento".

Razón por la que cita como testigo al vicepresidente.