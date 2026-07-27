El Gobierno presume de "doblar los medios aéreos" que le pide la Generalitat tras decir en la dana que debía ceñirse a su demanda

El Gobierno de España presumió este domingo de que "ha doblado todos los medios aéreos solicitados por la Generalitat" para combatir el incendio forestal originado en La Vall d'Uixó (Castellón), una reacción que sorprendió en el ejecutivo autonómico al contraponerla con lo que ocurrió durante la dana de Valencia, que se cobró 231 víctimas mortales el 29 de octubre de 2024.

La misma administración central entonces subrayaba que, con un nivel de emergencia en el que la administración competente para combatirla es la Generalitat Valenciana, debía ser esta y no el Estado quien precisara los recursos necesarios que debían ser cedidos.

Fueron célebres las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para manifestar entonces esta postura. "Quiero reiterar a la ciudadanía en la Comunitat Valenciana y al conjunto de la sociedad española lo que desde el primer momento (...) he trasladado a la Generalitat y al presidente Mazón. Y es que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida", dijo.

Entonces la administración central subrayaba que no era su cometido calibrar las necesidades, sino brindar estrictamente lo que pedía la Generalitat. Nada más. "Si la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo y se le suministrará, como se está haciendo, inmediatamente, como vamos a hacer con los 5.000 militares solicitados hace escasos minutos", agregó Sánchez.

"Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos Están allí, están trabajando, viven allí, saben lo que hay que hacer y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan de nuevo a la Administración General del Estado", recalcó en su criticado discurso, dadas las inabarcables necesidades de aquella catástrofe natural.

Este domingo, sin embargo, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, sorprendió al afirmar que la cantidad de medios aéreos proporcionada por el Estado a la comunidad autónoma es del doble de lo demandado.

"El Gobierno de España ha doblado todos los medios aéreos solicitados por la Generalitat, que ya están actuando en el incendio forestal de La Vall d'Uixó. Hay un total de 12 medios aéreos estatales: 2 FOCA, 2 anfibios medios, 3 aviones de carga en tierra 1 ACO y 4 helicópteros", precisó la dirigente socialista.

El Gobierno de España ha doblado todos los medios aéreos solicitados por la Generalitat, que ya están actuando en el #IFLaVallDUixó. Hay un total de 12 medios aéreos estatales:

▪️2 FOCA

▪️2 anfibios medios

▪️3 aviones de carga en tierra

▪️1 ACO

▪️4 helicópteros



Hay también dos… pic.twitter.com/ymX8ETYz2v — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) July 26, 2026

Este importante despliegue por parte del Gobierno se produjo después de una rectificación de la Generalitat Valenciana, que tuvo que hacer retroceder a los medios de extinción que había enviado a colaborar en el incendio de Madrid.

"Acaba de partir el contingente coordinado por la Generalitat Valenciana para colaborar en la extinción de los incendios del incendio forestal de la Sierra Oeste: 6 autobombas rurales pesadas, 1 autobomba nodriza pesada, 1 bomba urbana pesada, 20 vehículos ligeros, 1 vehículo de comunicaciones, 60 efectivos. Estos efectivos se suman a los recursos movilizados que ayer ya participaron en las labores de extinción", explicó el propio presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, a las 12:15 del sábado 25 de julio en su cuenta de X.

Los recursos que ya habían sido enviados eran "dos medios aéreos y una unidad helitransportada", según había precisado el mandatario por la misma vía de comunicación el viernes 24 de julio a las 22:49 horas.

Contienda política

El fuego de La Vall d'Uixó, que es el primer gran incendio del verano en la Comunitat Valenciana y ya ha arrasado 6.500 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros, apunta a ser una nueva catástrofe convertida en contienda política.

El portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, José Muñoz, afirmó este domingo que "empiezan a surgir preguntas en torno a la gestión de Pérez Llorca y de la Generalitat tremendamente preocupantes". Estas palabras acompañaban el retuit de una crítica al dirigente del PP por haber destinado medios a Madrid cuando el incendio de Castellón ya había sido declarado.

La prioridad en estos momentos es la extinción del incendio y la vuelta a casa de la gente desalojada.



No obstante, empiezan a surgir preguntas en torno a la gestión de Pérez Llorca y de la Generalitat tremendamente preocupantes.



En el momento adecuado exigiremos respuestas.… https://t.co/3uqQwwLxYW — Jose Muñoz (@JMLladro) July 26, 2026

Los populares advierten tanto en los pronunciamientos de los socialistas como en el envío del doble de medios una estrategia de descrédito hacia la gestión del incendio por parte de la Generalitat y de ensalzamiento de la intervención estatal.

En la misma línea, censuran la aparición de la ministra de Ciencia, Diana Morant, en el Cecopi del incendio, un organismo al que no pertenece su ministerio.

A última hora de este domingo los expertos consideraban que el incendio declarado de la Vall d'Uixó estaba entrando en una nueva fase. Auguraban que este martes, con una humedad que se prevé que aumente al 80%, se puede abrir una "ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo". "Hay una buena predisposición para poderlo estabilizar en breve", dijeron.

Así lo manifestó a los medios el subinspector jefe del Consorcio de Bomberos de Castellón y director técnico del Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio, Antonio Rodrigo.