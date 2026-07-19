Ainara, árbitra de fútbol y primera mujer piloto de drones de rescate a los 34 años: "Soy experta en mantener la calma"

Ainara Acevedo compagina a sus 34 años dos trabajos en sectores masculinizados. Es árbitra profesional durante el año y piloto de drones de salvamento marítimo durante el verano.

Ambos desempeños, en sectores tan diferentes, han puesto a prueba su capacidad de actuar bajo presión y de gestionar la enorme responsabilidad depositada en ella.

"Soy experta en mantener la calma en situaciones muy estresantes", asegura en una entrevista a EL ESPAÑOL, en la que asegura que ella "es una más" del equipo tanto de salvamento, como de arbitraje.

Ainara, que ha hecho historia al ser la primera mujer piloto de este tipo de drones, demuestra diariamente que no existen diferencias entre hombres y mujeres

Nació en Rosario en Argentina, aunque pronto se mudó a Barcelona, donde reside, aunque este verano se ha trasladado a Sagunto, en la provincia de Valencia, para sumarse al equipo de salvamento con drones en las playas del municipio.

Lleva diez días en el cargo y todavía no ha tenido que hacer frente a ninguna situación de peligro, aunque preparación no le falta. Es consciente de que su papel es crucial para salvar vidas. "Estar en la playa es una gran responsabilidad y la respuesta tiene que ser lo más rápida posible", afirma

Creados por dos emprendedores valencianos que habían sido socorristas, estas aeronaves no tripuladas están presentes en cinco playas con el objetivo de ser una herramienta más del servicio de socorristas. Y es que el número de fallecidos por ahogamiento no deja de aumentar.

Ainara en la playa de Sagunto EE

Según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), 2025 se cerró con 472 muertes en los espacios acuáticos españoles, frente a las 471 de 2024.

La clave de estos drones es que consiguen recortar el tiempo de respuesta ante la emergencia y esto, en el caso de los ahogamientos es la diferencia entre la vida y la muerte.

"Esos segundos pueden cambiar la vida de alguien", relata Ainara, al tiempo que explica que además de participar en el salvamento lanzando desde el aire hasta dos salvavidas, realizan labores preventivas y de sensibilización.

Trayectoria

El camino de Ainara hasta formar parte del equipo de salvamento de la mano de la empresa Salvare ha sido cuanto menos curioso. Con formación en magisterio, aprobó las oposiciones para Guardia Urbana de Barcelona.

Como policía, patrullaba las calles de la ciudad y atendía el teléfono 112. Además, compaginaba este trabajo con su gran pasión: el fútbol.

Pese a haber jugado algunos años, cuando le tocó elegir entre ser futbolista o árbitra, confiesa que eligió lo segundo. Pensó que tendría más oportunidades de llegar lejos y no se equivocó.

Cuando la liga femenina se profesionalizó, consiguió un contrato laboral y se vio obligada a pedir una excedencia en el cuerpo policial. Ahora forma parte del equipo arbitral de la primera división femenina.

Ainara durante un partido de fútbol EE

Con diez temporadas a sus espaldas, Ainara destaca que ha sido testigo del crecimiento de una generación de mujeres futbolistas "muy resistentes" que han logrado romper estigmas.

Durante su trayectoria, ha ejercido de cuarta árbitra en competiciones internacionales junto a Marta Huerta de Aza, la primera mujer en dirigir partidos en la liga profesional masculina. También ha pitado en la final de la Copa de la Reina entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Pese a estos logros, considera que la profesión sigue teniendo sombras, ya que cuando arbitra en categorías regionales masculinas, según asegura, todavía sufre faltas de respeto o insultos, "como si fuera una novata".

Copa de la Reina EE

Este giro en su carrera profesional de la policía al fútbol, sin embargo, no le impidió seguir formándose en materia de emergencias. Obtuvo las licencias necesarias para pilotar drones y participó en las formaciones de la empresa Salvare para poder convertirse en piloto profesional de drones de rescate.

Este verano, trabaja en turnos diarios de diez horas, codo a codo con el coordinador de socorristas. Su jornada arranca montando la aeronave y realizando vuelos de reconocimiento.

Lo primero es evaluar el estado del mar y saber si hay corrientes peligrosas. Estará en la playa hasta el 20 de agosto, fecha en la que deberá reincorporarse a la liga de fútbol.

¿Cómo funciona el dron?

El dron está específicamente diseñado para su uso en equipos de salvamento marítimo. Es capaz de resistir, por lo tanto, las duras condiciones meteorológicas propias de las playas y está protegido para que ni el agua ni la arena le afecten.

El aparato tarda 5 segundos en despegar y tiene 25 minutos de autonomía. Además, es capaz de alcanzar los 85 kilómetros por hora.

En cuanto la persona que se encarga de pilotar la aeronave detecta una situación de riesgo, vuela a gran velocidad y en pocos segundos es capaz de alcanzar a la víctima y desplegar un salvavidas.

El dron de rescate EE

De esta manera, la persona en situación de emergencia puede esperar a ser rescatada por los socorristas de manera mucho más segura.

Además, el dron ha sido mejorado durante los últimos años y es capaz también de desarrollar labores de vigilancia y comunicación para mejorar la prevención de accidentes. Además, ejecuta tareas de búsqueda y localización.

Tiene un altavoz que transmite mensajes a los bañistas. Esto permite informar sobre el estado del agua y dar instrucciones cuando hace falta prohibir el baño por un cambio de color en la bandera.

Otra de sus funciones es la búsqueda de menores que hayan podido desaparecer en la orilla, ya que con su cámara es capaz de tener una visión completa de la situación de la playa. En 2025, los drones de esta empresa valenciana participaron en 32 emergencias.