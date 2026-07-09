Los wasaps de Carlos Mazón a María José Catalá el día de la dana a las 23:20h: "Es horrible. Va a haber muchos muertos"

El expresidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, intercambió apenas tres comentarios con la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, el día de la dana.

Según los mensajes de WhatsApp que Catalá aportó a la jueza de Catarroja y a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fue la primera edil quien inició la conversación. "Estoy en Central PLV. Si necesitas algo, dime", le trasladó Catalá al entonces jefe del Consell a las 23:13 horas.

A este mensaje, Mazón le contestó unos minutos después, a las 23:20: "Vale. Es horrible. Va a haber muchos muertos". Seguidamente, añade: "Decenas seguro ya".

Estos son los únicos mensajes que cruzaron el expresidente autonómico con la alcaldesa de la capital durante el 29 de octubre de 2024.

La alcaldesa también entregó al juzgado sus mensajes con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y del grupo de concejales del Ayuntamiento.

Bernabé le reenvió a la alcaldesa a las 1:09 los mensajes que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, le había trasladado a Mazón en relación al barranco del Poyo y el desbordamiento por la V30.

"El agua como mucho llegará hasta la pista de Silla y no pasará de allí. Incluso si pasara a Pinedo llegaría un calado muy pequeño", puede leerse en el mensaje.

A las 3.53 horas, la delegada le envía a Catalá un nuevo mensaje: "La UME se ha llevado todas las mantas que tenía para repartirlas entre los rescatados".

Además, hay una llamada de 3 minutos entre ambas a las 10.40 del día 30 de octubre.

Grupo de concejales

El grupo de WhatsApp entre los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia estuvo activo durante toda la jornada.

A primera hora, Catalá pide a dos de sus concejales (a Carlos Mundina, responsable de Gestión del Agua, y a Juan Carlos Caballero, responsable de bomberos) que informen en dicho canal de la evolución del tiempo de las alertas. Les reclama "agilidad" e información profesional.

A las 8:52, la alcaldesa afirma que "es evidente que no existe protocolo para estas situaciones" y añade: "Mañana a trabajar en el". Al respecto, considera "ilógico que suspendamos actividades al aire libre en la ciudad y no avisemos a los coles de que eviten los patios, por ejemplo". "Es una incoherencia tras otra" asevera.

Desde ese momento, los concejales con responsabilidades en la materia se dedican a trasladar las decisiones adoptadas, como el cierre de cementerios. Y después de que Aemet elevara a rojo el nivel por lluvias, Caballero informa de la convocatoria del Cecopal. Son las 10:19 horas.

Ya durante la tarde, llaman la atención dos mensajes. Uno del concejal de grandes proyectos, José Marí Olano, que asegura, después del envío del Es-Alert a los móviles: "He llamado al 112 para que vinieran a atenderme del susto que me he llevado con el pitido del SMS".

Otro del edil de seguridad y movilidad, Jesús Carbonell, que se pregunta si no habría que reclamar el nivel 3 de emergencia, para que asuma la competencia el Gobierno central. "Yo me pregunto si no tocaría pasar a nivel 3 y que nos ayuden", comenta a las 21:51 horas.

"Nivel 2 es porque se supone que podemos llegar. Y si no es así entonces va de suyo que pasemos a nivel 3. O nos caerá la del pulpo", añade unos minutos después.

Declaración

María José Catalá declaró este miércoles ante la jueza que nadie de la Generalitat le avisó del desbordamiento de barrancos ni de la alerta a la población en la jornada de la tragedia, que dejó 17 personas fallecidas en las pedanías.

La primera edil, que compareció como testigo, explicó cronológicamente todas sus actuaciones durante la trágica jornada. Habló sobre las nueve de la mañana con la consellera de Interior, Salomé Pradas, para preguntarle por la previsión ante su preocupación con los colegios, que mantenían las clases.

A las 10:00, sin embargo, Catalá se enteró de que la alerta naranja había pasado a roja y se extendía a toda la provincia. A las 10:20 convocó el Cecopal, que comenzó su reunión a las 11:00. Valencia fue el único municipio que tomó esta medida junto a Algemesí.

A partir de ese momento, los técnicos del Ayuntamiento hablaron con los de Emergencias de la Generalitat, pero "contacto político no hubo", según manifestó.

Por la tarde, cuando la Conselleria de Pradas convocó el Cecopi a las 17:00 horas, no hubo ninguna comunicación con Catalá. "Nadie me informa de que el Es-Alert se está redactando, ni preparando, solo me llega. La verdad es que no recuerdo el Es-Alert", señaló.

De hecho, se enteró de la inundación en la ciudad -concretamente en el barrio de La Torre- 7 minutos antes de la alerta, a las 20:04, porque se lo comunicaron los bomberos, relató la primera edil.

Durante la comparecencia, aseguró que habló por teléfono con Mazón ya de madrugada (a las 2:30), aunque sobre a las 23:13 intercambiaron wasaps.