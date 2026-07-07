La Aemet activa la alerta roja por la ola de calor: las temperaturas podrían superar los 44 ºC en Valencia

Una mujer se protege del calor con un abanico. Efe / Biel Aliño

La Comunitat Valenciana se encuentra este martes en alerta por el calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo en el litoral sur de Valencia por temperaturas que podrían alcanzar los 42-44ºC.

Amplias zonas de la provincia anotarán también los 39-40 grados, al igual que municipios del interior sur de Castellón y del extremo norte de Alicante.

La Conselleria de Sanidad ha elevado a 25 las comarcas que se encuentran este martes en riesgo alto, en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana, según las previsiones disponibles.

Se trata de las comarcas del Alto Mijares; Alto Palancia; Baix Maestrat; la Vega Baja; Baix Vinalopó; el Comtat; el Valle de Cofrentes-Ayora; Vinalopó Mitjà; els Ports; la Canal de Navarrés; la Costera; la Hoya de Buñol; la Marina Alta y Baixa; la Plana Alta y Baixa; Ribera Alta y Baixa; la Safor; Vall d'Albaida; l'Alacantí; l'Alcalatén; l'Alcoià; l'Alt Maestrat y l'Alt Vinalopó.

En riesgo medio/naranja se encuentran las comarcas del Camp de Morvedre; Camp de Túria; Rincón de Ademuz; la Hoya de Buñol (Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Godelleta, Siete aguas y Yátova); Plana de Utiel-Requena; Ribera Alta (Montserrat y Turís); l'Horta Nord; l'Horta Sud; los Serranos y València capital.

⚠️ AVISOS METEOROLÒGICS ACTUALITZATS ⚠️

🚨 Onada de calor. Hui i demà està activat l'avís ROIG al litoral sud de València.

🔥 Temperatures de 44 °C en zones de la Ribera Alta i valors similars a la Costera i altres zones de l'interior i el prelitoral del sud de la província. pic.twitter.com/HYmZLKuo7x — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) July 7, 2026

Este lunes la temperatura más elevada se registró en Sumacàrcer, con 41,2 grados, seguido de cerca por Càrcer, con 41 grados; y de Gavarda, Anna y Vilallonga, con 40,9 grados.

La barrera de los 40 grados se sobrepasó en otras localidades de la provincia como Cotes (40,6 grados), Antella (40,4 grados), Llocnou d'en Fenollet (40,4 grados) y Xàtiva (40,4 grados).

Los termómetros también alcanzaron los 40 ºC en puntos como Castelló, La Pobla Llarga, Alcàntera de Xúquer y Manuel.

En municipios como Xella, Novetlè, Sorita (Castellón) (Alicante), Requena y Rafelguaraf, las máximas se situaron entre los 39,8 y los 39,9 grados.

La intensa tónica de calor también dejó registros elevados en el resto de la provincia, con valores entre los 39,4 y los 39,7 grados en localidades como el Genovés, la Granja de la Costera, Pego, Jalance, Alzira y Carcaixent.

Medidas

Ante las previsiones por la ola de calor, el Ayuntamiento de Valencia ha activado todos los recursos y servicios municipales para proteger a la ciudadanía.

Entre otros, el consistorio ha puesto en marcha este martes los once cañones de agua fijos de El Saler para refrescar la zona verde, proteger a la población que reside y humedecer la vegetación.

Los cañones miden entre 12 y 16 metros, lanzan agua a 42 metros de distancia, están conectados a un depósito y son autónomos desde el punto de vista energético.

El sistema permite un volumen de agua movilizable de 10.000 litros por minuto, casi el doble de la descarga de un avión anfibio convencional, con capacidad para 6.000 litros, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Esta medida se complementa con la prohibición de circular por las pistas y caminos de la masa forestal de la Devesa de El Saler, a consecuencia del establecimiento del nivel de Preemergencia 3 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF) en todo el territorio de la Comunitat hasta el jueves, 9 de julio de 2026.

La restricción total de la circulación por este paraje natural del sur de la ciudad se extiende a cualquier tipo de vehículo, bicicleta o persona a pie.

Por su parte, la Concejalía de Educación ha enviado un correo a todos los centros escolares que tienen autorizadas escuelas de verano para que trasladen al interior todas las actividades al aire libre y eviten que el alumnado salga al patio.

Igualmente, Deportes ha suspendido también todas las actividades al aire libre que estaban previstas, por lo que afecta también a la programación de la Feria de Julio.

Refugios climáticos

La ciudad dispone también de una red de 39 refugios climáticos distribuidos por los diferentes barrios y pedanías de València.

Entre los refugios habilitados se encuentran los equipamientos gestionados por València Sostenible (las oficinas de la energía y el Observatorio del Cambio Climático), el Palau de Congressos, centros municipales de actividades para personas mayores, museos municipales y el Museu de les Ciències, centros culturales o bibliotecas, entre otros espacios.

También están desplegados los toldos que cubren la plaza de la Reina, un sistema de protección de 500 metros cuadrados que proporcionará sombra permanente a la explanada hasta finales de octubre.

El sistema de cubiertas de la plaza de la Reina consta de 39 columnas y 19 toldos fijados a diferentes alturas de entre 5 y 6 metros para no interrumpir la visión completa de la fachada de la catedral de Valencia.

Igualmente, también está en marcha en la misma plaza el sistema nebulizador que, dotado de un total de 288 filtros, convierte agua potable a alta presión en una fina niebla que ofrece un oasis refrescante en medio de la ciudad.

El Centro de Atención a las Emergencias Sociales de València, en la calle de Santa Cruz de Tenerife, ofrece también atención y asistencia social ante la ola de calor.