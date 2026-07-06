La fiscal Susana Gisbert publica un ensayo sobre los delitos de odio: "De los que se juzgan, hay un 90% de condenas"

La fiscal Susana Gisbert presentará el próximo martes 7 de julio un ensayo con el título 'Contra el odio', que forma parte de la colección 'Conceptos', de Vincle Editorial.

La jurista lleva desde 2019 como fiscal delegada de Delitos de Odio en Valencia. En conversación con EL ESPAÑOL, explica que no se trata de una obra jurídica ni técnica, "sino divulgativa". "Sirve para contar a todo el mundo en qué consisten los delitos de odio, cómo actuar para prevenirlos, cómo reaccionar cuando se conoce su comisión y qué podemos aportar para que no se produzcan", señala.

"El hecho de odiar no constituye un delito en sí mismo ni es necesario, al menos teóricamente, probar que existe odio para hablar de este tipo de delitos que ni siquiera tienen nombre propio en el Código Penal, aunque sí los regule y castigue. Este delito se caracteriza porque tiene una base de discriminación por varios motivos: aporofobia, orientación sexual, raza, religión…", subraya.

A lo largo de estos siete años que lleva ejerciendo en esta fiscalía especializada, el mejor balance que ofrece es el de las condenas. "De lo que llega a juicio, hay un 90% de condenas. Es un porcentaje altísimo", afirma. Una reflexión que liga a la "importancia de denunciar". "Las denuncias crecen mucho porque crece mucho el número de ciudadanos que antes no denunciaba y ahora sí", añade.

En la parte negativa de lo que ha vivido, se encuentra la cantidad de este tipo de delitos que se cometen. "Es un momento malo, pero se persiguen. El problema es que con la llegada a las instituciones de determinados movimientos que propugnan la discriminación, ya es un discurso asumido por mucha gente y eso me da miedo", incide.

Lo primero que le pasó cuando llegó en 2019 es que le "sorprendió" la cantidad de los delitos de odio que ya había entonces porque "no es algo excepcional". "En el día a día hay un montón de gente que desprecia a personas por su orientación sexual, nacionalidad o color de piel. Es muy duro el discurso de odio, aunque también hay delitos más importantes como agredir por estas razones", comenta.

Como ejemplos destacados señala el asesinato de Guillem Agulló. "Me pilló con dos días ejerciendo de fiscal y fue uno de los hitos que dio lugar a que luego se regularan estos delitos", apunta.

También menciona como sentencias pioneras en España -y en las que ella acusó como fiscal- la condena a los tres aficionados que profirieron insultos racistas a Vinicius en Mestalla ("fue importante al ser una condena en el mundo del fútbol", remarca) o la de las manifestaciones del 9 d'Octubre de 2017. Los ultras acusados de amenazas y agresiones fueron condenados a entre cinco meses y dos años de cárcel tras conformidades con la Fiscalía.

Víctima de Alvise

Gisbert recuerda que ella personalmente ha sido víctima de delitos de odio en el caso de Alvise y de otra persona que fue condenada. "Eso te marca y te hace cambiar la perspectiva. Verte en el lugar de la víctima hace entender por qué cuesta tanto denunciar y empatizar", afirma.

Su ensayo se presentará este martes en la librería Imperio junto con Carmen Amoraga, autora de 'Manual para escribir con alma'; Jesús García Cívico, autor de 'Me hicisteis mal' y Manolo Gil, el editor. Contará con la actuación de danza contemporánea de Susana Mompó (hija de Gisbert).

La fiscal ha publicado varios ensayos: 'Balanza de género' (2018), 'Exercir la justícia amb perspectiva de gènere' (2026) y es coautora de 'Género y violencia' (2015).

Entre sus obras de ficción destacan los libros de relatos 'Mar de lija' (2016); 'Remos de plomo' (2018) y su colaboración en '101 valencianas frente a mi espejo' (2021). Es autora de las novelas 'Descontando hasta cinco' (2018); 'No me obligues' (2020); 'Bessones' (2023); 'Creía que era feliz' (2025); las novelas juveniles 'Caratrista' (2019); 'Els cabells molt rulls' (2021) y 'Em deien Caratrista' (2024), así como del cuento infantil 'El coche de bomberos' (2023). Firma el blog conmitogaymistacones.com, premiado en 2021 y 2023.