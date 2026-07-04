Compromís ratifica a Mónica Oltra para la alcaldía de Valencia: "Esto no es una suma de partidos, ha de ir más allá"

Entre largos aplausos de cargos del partido y asistentes invitados, la asamblea extraordinaria de Compromís Valencia ha ratificado este sábado en el Jardín Botánico -lugar de firma de los pactos de gobierno de izquierdas para la Generalitat- a Mónica Oltra como candidata a la alcaldía de la ciudad tras varias semanas en las que la confirmación había estado bloqueada a nivel interno.

Ha recibido 111 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

La organización de Valencia ciudad ha celebrado un cónclave que ha servido exclusivamente para ratificar esta candidatura de la exvicepresidenta del Gobierno autonómico con la que disputarle la vara de mando a María José Catalá. Es la primera cabeza de lista oficial, pues la actual alcaldesa tendrá su acto de ratificación el 18 de julio.

Oltra ha estado arropada por toda la izquierda. Desde partidos a asociaciones. La ausencia más destacada ha sido la del portavoz en Les Corts, Joan Baldoví. Fuentes de la coalición han explicado que se encuentra fuera de la ciudad.

A la ejecutiva han asistido distintas formaciones políticas cuyos portavoces han intervenido. Rosa Pérez (Esquerra Unida), Adrián Navalón (Podem), Carmen Padilla (Sumar) y Domènec García (Esquerra Republicana del País Valencià) han elogiado el paso adelante de Oltra y su intención de presentar una candidatura unitaria de las fuerzas de izquierdas en la ciudad.

También han estado presentes representantes de los sindicatos CCOO e Intersindical, la Federación de Asociaciones de Vecinos, la Coordinadora Valenciana de ONGD, las asociaciones Per l'Horta o la Comissió Ciutat-Port.

"Esto no es una suma de los partidos, tiene que ir más allá. Hay que invitar a gente a la que las siglas les da no sé qué. Tenemos que hacer una candidatura del pueblo que salva al pueblo. El pueblo también se salva a través de proyectos políticos. Hemos de construir un espacio que obviamente tenga la base que tenemos ahora de la gente que milita, pero hemos de ir más allá", ha anticipado Oltra sobre esa candidatura que "desborde" las siglas de Compromís.

Aquí ha incluido a asociaciones ecologistas, en defensa de la vivienda o de gente individual que no está organizada. "Hemos de construir un espacio común, neutro, de mucho compromiso. Y eso se hace sobre la base de la generosidad de Compromís para un espacio de encuentro ciudadano. Tenemos el trabajo del grupo municipal actual y de los anteriores", ha proseguido.

"Valencia necesita un gobierno que la quiera. Y yo quiero ser la alcaldesa del gobierno que quiere a Valencia", ha afirmado Oltra.

"Me dirijo a vosotros tras cuatro años de ausencia", ha arrancado su alocución la exvicepresidenta de la Generalitat visiblemente emocionada. Fue a finales de junio de 2022 cuando dimitió por su imputación en la causa de presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Está pendiente de sentarse en el banquillo por estos hechos sin que todavía se haya fijado la fecha del juicio.

Estos cuatro años, ha dicho, le han servido de reflexión. Ha agradecido a la gente que le ha "sostenido". A su familia, allí presente, a sus amigos y a la gente de la calle que le ha dado ánimos. "Todo esto me ha permitido ponerme de pie", ha comentado.

Mónica Oltra, durante su intervención en la asamblea. EFE / Manuel Bruque

Fue una propuesta del exalcalde de Valencia, Joan Ribó, en la última ejecutiva de la ciudad, la que ha llevado a la celebración de la asamblea de este sábado. Oltra ha dado alguna pincelada de su programa de gobierno y ha aprovechado para cargar contra Catalá.

"Al día siguiente de la dana dijo: Valencia se ha salvado. Y yo pensé: no lo he escuchado bien. ¿A qué se refería? Porque los barrios de La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d’Alcedo estaban destrozados. Lo que pasa es que no lo consideran Valencia. Además, ¿cómo se puede decir eso cuando a la otra parte tenías Catarroja, Paiporta o Picanya devastados? Cuánta indolencia", ha señalado.

Para Oltra, las ciudades "tienen que ser espacios de mitigación y adaptación al cambio climático" y no se puede normalizar que hayan muerto 62 personas de calor en junio. "Tenemos que enfriarlas, descarbonizar nuestra economía y 'descabronizar' nuestra política. Federico García Lorca se merece un gran jardín sin ningún carril que lo atraviese", ha comentado.

La ya candidata ha hecho hincapié en que "el coche no puede ser el amo de la ciudad" y ésta no puede estar hecha para esas personas porque "la mayoría se mueve en transporte público".

Vivienda y urbanismo

"La riqueza tiene que estar enfocada al bien común. La única prioridad tiene que ser la de la vida humana. Desmontemos los marcos fascistas", ha comentado en alusión a Vox.

Y hay que abordar, ha apuntado, el mayor problema de esta ciudad, que es el de la vivienda. "No puede ser que sea un artículo de lujo. Es una anomalía democrática. Las viviendas y el suelo están enfocados al lujo, cuando ha de priorizar a las personas. ¿Quién se aloja en los pisos turísticos? La gente trabajadora. Estamos expulsando a gente nosotros mismos y es una reflexión que tenemos que hacer nosotros porque lo tenemos que internacionalizar", ha incidido.

Oltra ha avanzado igualmente que si es alcaldesa solicitará como zona tensionada la ciudad y llegará "hasta donde el ordenamiento jurídico" le "permita".

"La herramienta emancipatoria más importante es el urbanismo y hemos de dibujar un PGOU con la zona metropolitana. Que el urbanismo esté al servicio de la economía productiva y no especulativa", ha insistido.