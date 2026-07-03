La Fiscalía pide investigar si el excomisionado de la dana pudo ocupar puestos de funcionario y ser asesor sin título

El excomisionado de la dana José María Ángel, a su llegada a los juzgados. Rober Solsona / EP

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal de Instancia número 4 de Valencia una serie de diligencias con el objetivo de averiguar si el excomisionado del Gobierno para la dana podía ocupar diversos puestos en la Diputación de Valencia sin tener titulación universitaria.

Anticorrupción pide que el secretario de la corporación provincial elabore un informe en el que especifique si José María Ángel podía desempeñar los numerosos puestos de trabajo catalogados en el Grupo B (hoy A2) de la Administración en los que estuvo. Algo que extiende al cargo de asesor del PSOE en la Diputación.

El excomisionado del Gobierno para la dana se encuentra investigado por su título falso de diplomatura en Archivística y Biblioteconomía. En su declaración del pasado mayo, afirmó que "no tenía ni idea de la existencia del mismo". "Alguien lo hizo para injuriarme y forzar mi dimisión", aseguró.

Ese título estaba en el expediente de Ángel en la Diputación de Valencia, donde es funcionario. El juez ha sostenido hasta la fecha que los presuntos delitos estarían prescritos al ser una falsificación de 1983. Sin embargo, la Audiencia Provincial -una tesis que también sostiene la Fiscalía- considera que se podría haber valido del título no tanto para ser funcionario sino para mantenerse en el puesto de trabajo hasta el año 2024 mediante la solicitud de prórrogas en el servicio activo en la corporación.

Este es el motivo por el que los magistrados reabrieron la investigación archivada por el juzgado y el instructor citó a Ángel como imputado. El excomisionado -y exsecretario autonómico de Emergencias durante el Gobierno de Ximo Puig- negó en varias ocasiones tener conocimiento de ese título falso, si bien en varios perfiles suyos -personales y profesionales- exhibió estudios en Archivística y Biblioteconomía.

El excomisionado explicó al juez que entró a la Diputación en 1982 a través de un concurso público -el único momento en el que le pidieron documentación- y después como funcionario de archivos y bibliotecas.

Eso le permitió optar después a cuerpo de ayudantes grupo B (hoy A2), que es la categoría en la que ha prestado servicio los últimos años y para la cual no se requería titulación. Según defendió, la titulación no influía en sus retribuciones.

Pero llegó el año 2015, cuando lo nombraron director general de Emergencias de la Generalitat con rango de secretario autonómico hasta 2019. En aquel 2015 era senador y la Diputación le hizo un decreto manteniéndolo en servicios especiales.

Así que pidió varios certificados, según argumentó, para solicitar los trienios. El fiscal anticorrupción insistió especialmente en sus preguntas en ese certificado facilitado en 2015 por el que era en ese momento jefe de Personal en la Diputación, y en el cual se incluía el título falso.

El representante del Ministerio Público le interpeló sobre por qué no advirtió a la corporación de que era erróneo si vio que constaba esa titulación. Él respondió que pensó que podía deberse a un curso de ESADE que realizó o a una fe de erratas. No le dio, comentó, mayor importancia y no lo utilizó "para nada". Además, hizo hincapié en que en el Portal de Transparencia de la Generalitat no constaba ese título falso.

Diligencias del PP

El grupo parlamentario popular, que ejerce la acusación, también presentó un escrito de alegaciones en el que solicitaba requerir a diversas administraciones la copia del currículum o la información facilitada por Ángel para el ejercicio de sus diversos cargos y evidenciar así las contradicciones.

Concretamente, lo pedía para el Ayuntamiento de l'Eliana, donde el excomisionado exhibió una Licenciatura en Geografía e Historia por la Universitat de València, los estudios de Archivística y Biblioteconomía y un máster de postgrado en Gestión Pública en ESADE (Barcelona).

También para la Generalitat, para que detalle qué documentación aportó para el Portal de Transparencia cuando fue nombrado secretario autonómico; o para el PSPV, dado que en su viejo currículum, encontrado también en versiones antiguas de la web, cuando él era el secretario de Políticas Municipales, constaban las dos carreras universitarias: "Geografía e Historia" y "Archivística y biblioteconomía".