Los sindicatos piden explicaciones tras dejar en el aire la consellera de Educación la subida salarial a los docentes

Los sindicatos docentes pedirán explicaciones a la Conselleria de Educación sobre el acuerdo de la subida salarial al profesorado. En concreto, quieren saber si el Gobierno valenciano va a pagar o no a los docentes en septiembre, mes en el que supuestamente debería entrar en vigor la medida.

Las dudas de las organizaciones sindicales surgen apenas unas horas después de que la consellera del ramo, Carmen Ortí, no llegara a aclarar en una entrevista en À Punt si los profesores percibirán después del verano el incremento retributivo que el Consell pactó con CSIF y ANPE.

"El tema de la subida salarial está sobre la mesa para conseguir que puedan sumarse cualquiera de las otras tres organizaciones sindicales que a día de hoy no la respaldan. A nosotros nos gustaría que pudiera hacerse efectiva entonces -en septiembre-", explicó la responsable de Educación.

La respuesta dejó en el aire su entrada en vigor y ha generado un importante revuelo entre los representantes del profesorado. El portavoz de STEPV, Marc Candela, -mayoritario entre los docentes-, reprochó en redes que la Conselleria estuviera "poniendo en duda que se vaya a hacer efectivo" el aumento de sueldo.

Por ello, avanzó en un vídeo dirigido al profesorado que será una de las cuestiones que primero pongan sobre la mesa en las próximas reuniones.

Este jueves, cabe apuntar, está previsto el primer encuentro con Educación, justo cuando se cumple una semana de la suspensiónde la huelga indefinida y del rechazo del acuerdo global propuesto por la Generalitat.

La cita servirá para debatir sobre inclusión y a ella acudirá la directora general con dichas competencias, no la consellera. Pese a ello, los sindicatos quieren aprovechar la ocasión para preguntarle al Consell si va a cumplir o no con lo firmado.

Con todo, se prevé que la reanudación de las conversaciones sea de alto voltaje. "Queremos saber si van a pagar o no", exige Candela.

La cuestión no es baladí. El pasado jueves los sindicatos decidieron suspender el paro indefinido tras 5 semanas de negociaciones con la administración autonómica y apenas a una semana de que acabara el curso. Los representantes de los docentes advirtieron que no tenía sentido hacer huelga en pleno verano.

La jornada concluyó con la firma de un único acuerdo: el relativo a la reducción de la carga burocrática para los profesores. Todos excepto ANPE lo respaldaron.

Sin embargo, el resto de propuestas no lograron el acuerdo por parte de todos: STEPV, UGT, CCOO, CSIF y la propia ANPE. La oferta para reducir las ratios, aumentar las plantillas de profesores, mejorar las infraestructuras educativas, inclusión o Formación Profesional quedaron sin firmar. Ninguno apoyó las propuestas.

El documento relativo al valenciano fue sellado únicamente por CSIF y el de la subida salarial, por CSIF y ANPE el pasado 25 de mayo. Es decir, dos acuerdos parciales que no suman mayoría sindical como sí logró burocracia.

La circunstancia hizo que surgieran dudas sobre si se aplicaría su contenido o no. Y la respuesta de Ortí, pero también la declaración institucional de la semana pasada del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, dejan claro que la medida que afecta a los sueldos de los docentes está completamente en el aire.

Apenas un día después de fracasar el acuerdo global y de que no se produjera ningún consenso en las grandes cuestiones de la negociación, el jefe del Consell anunció que pondría en marcha tres de las medidas propuestas a pesar de no haber logrado el respaldo sindical.

Se trata del plan para reducir las ratios, el aumento de plantillas mediante la contratación de 7.742 profesores con el Plan +Maestro y el plan para climatizar las aulas de los centros públicos. Todo ello, a ejecutar en un plazo máximo de tres años. Es decir, para que estuviera hecho en el curso 2029/2030.

El anuncio no solo fue relevante por el compromiso adquirido, sino también por los puntos que quedaban fuera de él, a pesar de que tampoco lograron el consenso de la mesa de negociación. Entre ellos, la subida salarial a los profesores valencianos, que es precisamente el punto que mayores encontronazos provocó durante el paro indefinido.

El hecho de que quedara fuera de los compromisos que Llorca prometió ejecutar a pesar de no ser respaldados por los sindicatos, resulta especialmente significativo, pues lanzó el mensaje de que su aplicación no estaba asegurada.

Una tesis reforzada aún más por el mensaje del jefe del Consell. Pérez Llorca dijo que el Gobierno aplicaría "todas las medidas que beneficien a los alumnos y a las familias". Atendiendo a la literalidad de sus palabras, el aumento de sueldo del profesorado no sería una de ellas.

El incremento planteado y que ahora queda en entredicho era de 75 euros más brutos al mes a partir del mes de septiembre, otros 75 a partir de enero de 2027 y 50 más el 1 de enero de 2028. En total 200 euros que, según el Gobierno valenciano, irían ligados al IPC en su totalidad.