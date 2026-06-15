Pérez Llorca traslada a Arcadi España que se "abre a negociar" la financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal

Juanfran Pérez Llorca ha trasladado este lunes a Arcadi España que se "abre a negociar" un nuevo sistema de financiación autonómica -que contempla 3.669 millones de euros para la Comunitat Valenciana- en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Es donde se tiene que debatir", ha afirmado.

El presidente de la Generalitat se ha reunido con el ministro de Hacienda en el Palau alrededor de una hora y, aunque se ha mostrado dispuesto a hablar del modelo que propone el Gobierno central, lo ha condicionado a varias cuestiones.

La primera, que se lleve a ese CPFF. La segunda, que haya un borrador de ley orgánica en el que se establezcan de manera clara los criterios de reparto a las CCAA y la aportación del Estado. La tercera, que tenga una traslación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Ejecutivo de Pedro Sánchez todavía no ha presentado.

En definitiva, pocos avances ha habido en este aspecto a lo largo del encuentro en la práctica. Ambos se han levantado de la mesa con una foto que, al menos, deja cierta normalidad institucional, pero sin acuerdos.

Pérez Llorca ha tratado de suavizar el discurso de confrontación total con el ministerio, aunque sigue siendo el Consejo de Política Fiscal el lugar en el que negociar y no las reuniones bilaterales que propone el Ejecutivo. Aun así, ha agradecido el "tono dialogante" de España en una cita "distendida" entre dos dirigentes "con cierta afinidad personal".

A la reunión se ha sumado, cuando ya estaba bastante avanzada, el resto del equipo de la Conselleria de Hacienda, entre ellos su titular, José Antonio Rovira.

"El CPFF es el foro pertinente. Las reuniones han de ser multilaterales para que sea un sistema justo y equitativo. Para que no se repita la única reunión bilateral que ha tenido el Gobierno con ERC tenemos que ir al CPFF. Allí que cada autonomía reivindique lo que crea conveniente. Debemos llegar a un acuerdo que satisfaga a las necesidades de todas y habrá que ceder", ha afirmado Pérez Llorca.

Igualmente, ha comentado que la Generalitat defiende el criterio de la población ajustada, que cuando el Gobierno les presente toda la documentación harán el estudio económico sobre lo que creen que corresponde a la Comunitat y que el modelo tal como está planteando sigue dejando al territorio por debajo de la media.

En la posterior atención a medios, el presidente de la Generalitat también ha señalado sobre la quita de la deuda de 11.200 millones que si el Congreso aprueba la ley en la que se incluye la "acatarán" aunque no estén "de acuerdo".

El Gobierno desbloquea 4.000 millones

España, por su parte, ha ido con la baza de que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) de esta tarde aprobará 4.000 millones para la Comunitat Valenciana: 1.904 millones de euros del ExtraFLA y otros 2.126 del FLA ordinario del tercer trimestre.

El Gobierno tiene previsto asimismo convalidar el próximo jueves en el Congreso el real decreto que actualiza las entregas a cuenta, una insistente demanda del Ejecutivo valenciano. El presidente de la Generalitat se lo ha agradecido, aunque le ha recordado que es dinero que le corresponde al territorio y que va con "retraso".

Primera reunión

El encuentro entre ambos dirigentes se ha producido alrededor de tres meses después de que el ministro tomara posesión del cargo. Pérez Llorca había solicitado una cita que adquiere relevancia debido a que España fue conseller de Hacienda con Ximo Puig de presidente de la Generalitat y conoce de primera mano la infrafinanciación valenciana que tantas veces denunció el PSPV cuando el PP gobernaba a nivel nacional.

A ello se añade que la interlocución entre su antecesora en el cargo, María Jesús Montero, y la Generalitat fue prácticamente nula. Así que lo de este lunes también se interpreta como un gesto a la Comunitat Valenciana.

La reunión se ha celebrado después de dos decisiones recientes del ministro. Una, que Hacienda haya reactivado la reforma de la financiación autonómica tras meses de silencio en mitad del ciclo electoral autonómico.

El ministerio mandó cartas a todas las comunidades y ciudades autónomas para abordar e iniciar esta negociación a través de reuniones bilaterales que los territorios gobernados por el PP ya han rechazado.

Dos, la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de la actualización de las entregas a cuenta -los fondos con los que se financia el gasto público de las comunidades autónomas-, que en pocos días irá al Congreso.

De manera que, aunque oficialmente no ha sido una reunión bilateral para abordar explícitamente el sistema de financiación planteado por el Gobierno central, todas estas cuestiones se han tratado.

Sin fondo de nivelación

En la cita, Pérez Llorca le ha planteado la necesidad de un fondo de nivelación para compensar la infrafinanciación mientras se resuelve el nuevo sistema. Según el presidente de la Generalitat, el ministro le ha respondido que no se va a activar este mecanismo transitorio porque ya están en una nueva fase de negociación del modelo. Aun así, el jefe del Ejecutivo valenciano le ha insistido en que se haga efectivo "porque reflejaría la buena disposición del Gobierno".

Condonar la deuda de la dana

Otras de las reclamaciones de Pérez Llorca se han centrado en la dana. Ha exigido a España que el crédito del Gobierno para la reconstrucción tras la dana -los fondos del llamado FLA dana- se habiliten como ayuda a fondo perdido para convertir el endeudamiento en "interés cero".

El presidente de la Generalitat ha criticado igualmente que del Fondo de la Solidaridad de la Unión Europea por la dana solo hayan llegado 100 millones de los 1.000 repartidos. Según ha apuntado. España le ha dicho que próximamente llegarán 50 millones más a la Comunitat.

Pérez Llorca ha vuelto a pedir al Gobierno que se modifique la ley de contratos para que se puedan tramitar como emergencia las obras pendientes y el retorno del IVA pagado por la Generalitat de los contratos de emergencia.

Paralelamente, también le ha exigido los 4.000 millones de euros "pendientes" en materia de dependencia y los 1.000 millones de la atención sanitaria a los desplazados.