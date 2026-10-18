Agricultura adelanta 35,5 millones en ayudas de la PAC a 25.138 productores valencianos

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha comenzado a abonar 35.505.844 euros en concepto de primer anticipo de las ayudas directas vinculadas a la Solicitud Única de la PAC 2026. El importe llegará a 25.138 agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana.

Por provincias, Valencia concentrará el 51% del dinero, seguida de Alicante, con el 25%, y Castellón, con el 24%.

El anticipo forma parte de la simplificación de la PAC y permite adelantar una parte de las ayudas antes del inicio del periodo ordinario de pagos. La Generalitat ha destacado que esta medida mejora la liquidez de las explotaciones en un contexto complicado para el sector, marcado por el aumento del coste de los insumos y las dificultades comerciales derivadas de la situación de los mercados internacionales.

“Los pagos contribuyen a aliviar las necesidades de liquidez de las explotaciones”, ha indicado el Consell en un comunicado.

El director general de la PAC, Ángel Marhuenda, ha explicado que la simplificación aplicada permite cerrar los expedientes con más rapidez y adelantar los abonos respecto a campañas anteriores. Según ha subrayado, esta mayor agilidad responde al objetivo del Consell de seguir mejorando la atención al sector agrario.

“Hemos demostrado que se pueden hacer las cosas de una manera más sencilla, y por eso vamos a continuar exigiendo en Madrid y en Bruselas la implementación de un sistema de ayudas simplificado para el nuevo periodo de programación PAC, que se iniciará previsiblemente en 2028”, ha añadido.

Las ayudas directas de la PAC comprenden distintos instrumentos de apoyo a la renta, como la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, el pago redistributivo, los complementos para jóvenes agricultores, los ecorregímenes y las ayudas asociadas a determinadas producciones agrícolas y ganaderas. La incorporación de cada línea a los anticipos dependerá de la normativa vigente y de los controles correspondientes.

Los pagos anticipados se mantendrán hasta el 30 de noviembre. Desde el 1 de diciembre comenzará el abono del saldo restante, cuyo plazo ordinario se extenderá hasta el 30 de junio de 2027.