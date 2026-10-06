Entró en vigor: los trabajadores pueden cobrar hasta un 25% más de pensión si deciden seguir en activo a tiempo parcial

Los trabajadores ya pueden cobrar hasta un 25% más de pensión si deciden seguir en activo, pero solo si el empleo es a tiempo parcial.

La regulación de esta modalidad se contiene en el Real Decreto 416/2026, de 27 de mayo, que entró en vigor el pasado 28 de agosto, y que reforma el régimen jurídico de la jubilación flexible para facilitar a los jubilados seguir activos laboralmente sin perder completamente su pensión.

A esta modalidad también pueden acceder a los autónomos, que antes tenían vetado el acceso, ya que únicamente se le permitía a los asalariados.

La norma se enmarca en la reforma de pensiones acordada por Gobierno, sindicatos y empresarios y aprobada en 2024.

De esta manera, se ofrece la posibilidad voluntaria a los jubilados de reincorporarse a la actividad y compatibilizar el cobro de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial.

Como novedad, también pueden acogerse quienes quieran desarrollar una actividad por cuenta propia, siempre que no hayan estado dados de alta como autónomos en los tres años anteriores a la fecha de jubilación.

Además, no es necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible. Una vez reconocida la pensión se podrá acceder en cualquier momento.

"Nuestro objetivo es que los trabajadores tengan más y mejores opciones a la hora de jubilarse o compatibilizar empleo y pensión. Ahora planteamos una modalidad de jubilación flexible mejorada", dijo la entonces portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Incentivos

En caso de que los pensionistas compatibilicen el cobro de su pensión con una actividad por cuenta ajena a tiempo parcial, la horquilla para la realización de esta jornada sube del 33% al 80% (de 13,2 horas y hasta 32 horas).

Antes de esta mejora, el jubilado podía realizar una jornada de entre el 25% y el 75%.

La cuantía de la pensión, con relación a la de un trabajador a tiempo completo, se reduce en proporción inversa a la disminución de la jornada laboral. Es decir, cuanto menos tiempo se trabaja, más renta se percibe; y cuanto más actividad se realiza, menos se cobra.

Con el objetivo de incentivar el retorno al mercado de trabajo, si se accede a la jubilación flexible pasados al menos seis meses desde la jubilación, el pensionista percibirá un porcentaje adicional:

Cuando la jornada de trabajo a tiempo parcial sea igual o superior al 55% e igual o inferior al 80% , el importe de pensión compatible se incrementará en un 25% adicional .

, el importe de pensión compatible se incrementará en . Cuando la jornada de trabajo a tiempo parcial sea igual o superior al 33% e inferior al 55% , el importe de la pensión compatible se incrementará en un 15% adicional .

, el importe de la pensión compatible se incrementará en . En los supuestos de compatibilidad con el trabajo autónomo, el importe de la pensión a percibir será del 25% de la misma.

A efectos de asistencia sanitaria y protección social, durante el periodo de jubilación flexible el trabajador sigue teniendo la condición de pensionista.

Otra cuestión a contemplar es que un pensionista que haya accedido de forma involuntaria a una jubilación anticipada -por despido, cierre de empresa o causa ajena a su voluntad- verá mejorada su pensión inicial si, tras trabajar en jubilación flexible, vuelve a la jubilación plena.

Esto ocurre porque la Seguridad Social recalcula su base reguladora y el porcentaje aplicable, según el periodo de cotización acreditado.

La nueva regulación, que mejora las condiciones para las jubilaciones demoradas, se aplicará a todos los regímenes de Seguridad Social, a excepción del de los funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Reforma de pensiones

Con estas mejoras, se completan las reformas iniciadas en 2021 y, en concreto, se desarrolla el acuerdo social tripartito de 2024, que busca flexibilizar el tránsito del empleo a la jubilación y acercar la edad efectiva a la edad legal de jubilación.

"Los incentivos para la jubilación demorada y las mejoras en la jubilación activa están dando importantes resultados. Hemos facilitado diferentes opciones a los pensionistas para que, siempre desde la voluntariedad, elijan la modalidad que más se adecúe a su situación", indicó Saiz.

La entonces ministra subrayó que en lo transcurrido de 2026 este tipo de modalidades superan ya el 12% de las altas y suman 15.600 jubilaciones, más que en todo 2021.