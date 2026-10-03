Entró en vigor: los trabajadores que trabajen durante 6 horas seguidas deben descansar 15 minutos, como mínimo

Un descanso de, mínimo, 15 minutos. Ese es el tiempo de pausa que todos los trabajadores tienen derecho a disfrutar si su jornada laboral se desarrolla de forma continuada durante más de seis horas.

Así queda reconocido en el artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores, que fija una pausa mínima de 15 minutos para cualquier trabajador cuya jornada exceda las seis horas seguidas.

Esta pausa forma parte de las reglas que regulan el tiempo de trabajo y los descansos durante la jornada. El Estatuto fija así un mínimo que debe respetarse, aunque los convenios colectivos pueden establecer condiciones diferentes y más favorables para los trabajadores.

Una de las cuestiones importantes es si esos 15 minutos cuentan como tiempo de trabajo efectivo. La respuesta depende de lo establecido en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo.

El propio artículo 34.4 señala que el descanso tendrá esta consideración cuando así se haya establecido mediante estas vías.

Por tanto, que una persona tenga derecho a la pausa no significa necesariamente que esos minutos deban computarse dentro de las horas efectivamente trabajadas. Esta diferencia puede ser especialmente relevante en jornadas intensivas de siete u ocho horas.

La legislación también contempla una protección específica para los trabajadores menores de 18 años. En su caso, el descanso mínimo es de 30 minutos y debe establecerse cuando la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media.

Además de esta pausa durante la jornada, el Estatuto de los Trabajadores establece otros límites relacionados con los descansos. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deben transcurrir, como mínimo, 12 horas.

Duración de la jornada

El artículo 34 también establece que la jornada ordinaria de trabajo no puede superar las 40 horas semanales de empleo efectivo de promedio en cómputo anual.

Además, el número de horas ordinarias de trabajo efectivo no puede ser superior a nueve diarias, salvo que un convenio colectivo o un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores establezca otra distribución, respetando en todo caso los descansos.

La norma también contempla la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En ausencia de un pacto específico, la empresa puede distribuir de manera irregular hasta un 10% de la jornada de trabajo, siempre respetando los periodos mínimos de descanso diario y semanal.