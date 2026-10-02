La ministra portavoz, Elma Saiz.

La ministra portavoz, Elma Saiz. EE Europa Press

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Entró en vigor: los trabajadores pueden cobrar la pensión mientras siguen en activo si deciden retrasar la jubilación

Debe pasar un año desde la edad ordinaria de jubilación o desde completar la cotización mínima para poder compatibilizar trabajo y pensión, según la ley.

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Cada vez hay más ciudadanos en España que se plantean continuar trabajando después de jubilarse o retirarse de forma progresiva.

La jubilación activa es una de las modalidades vigentes que contempla la ley y está pensada para quienes realizan un trabajo por cuenta propia (como autónomo) o ajena (a tiempo completo o a tiempo parcial), lo que posibilita combinar los ingresos del empleo con la pensión y facilita una transición más suave hacia la jubilación.

La cuantía de la pensión varía en función del tiempo en que se haya demorado el acceso a la jubilación y puede aumentar hasta alcanzar el 100% a partir de 5 años.

Yolanda Díaz durante una rueda de prensa del Gobierno.

La legislación incentiva así la prolongación voluntaria de la vida laboral, pero exige que haya transcurrido al menos un año desde la edad ordinaria de jubilación o desde que se complete la cotización mínima exigible para poder recibir esta prestación económica.

El artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social recoge, además, que a efectos del cómputo de la edad, no serán admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones.

"Si el periodo mínimo de cotización se reuniera en una fecha posterior a la del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, el periodo mínimo de un año se computará entre dicha fecha y la del hecho causante de la pensión de jubilación", añade la norma.

El porcentaje del importe de la pensión de jubilación a percibir depende del número de años que se haya demorado el acceso a la jubilación de acuerdo con la siguiente escala:

Si se demora un año, el 45%.

Si se demora dos años, el 55%.

Si se demora tres años, el 65%.

Si se demora cuatro años el 80%.

Si se demora cinco años o más el 100%.

Cuando no se perciba inicialmente el 100% de la pensión, el porcentaje aumentará un 5% por cada 12 meses ininterrumpidos de permanencia en jubilación activa.

En el caso de trabajadores autónomos, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo puede alcanzar el 75% si la demora en el acceso a la jubilación ha sido de entre uno y tres años.

Mientras se mantiene la actividad laboral existe obligación de cotizar por incapacidad temporal, contingencias profesionales y mediante una cotización especial de solidaridad (en los trabajos por cuenta ajena soportará un 7% el empresario y un 2% la persona trabajadora).

Una vez finalizada la actividad laboral compatible, el pensionista pasa a percibir íntegramente la pensión de jubilación que tenga reconocida.