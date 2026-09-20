Confirmado por la Aemet: "El riesgo de incendios sigue siendo alto, aunque parezca que ha llovido mucho"

Pese a las lluvias registradas durante las últimas semanas, el riesgo de incendios forestales continúa siendo elevado en buena parte de la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que la precipitación no ha sido suficiente para reducir el peligro, especialmente debido a la abundancia de combustible acumulado en las zonas de montaña.

De hecho, el Centro de Emergencias de la Generalitat sitúa este domingo el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales en naranja, considerado alto, en la provincia de Castellón y en el interior de Valencia. En el resto de la Comunitat Valenciana, el nivel se mantiene en verde, correspondiente a un riesgo bajo-medio.

Aemet Comunitat Valenciana incide en que la percepción de un septiembre especialmente lluvioso no se corresponde con la situación general. Según ha señalado en su cuenta oficial de X, "las lluvias torrenciales se han concentrado en áreas muy reducidas de la costa. Al interior y en casi toda la provincia de Castellón, la lluvia ha sido escasa".

La agencia recuerda así que los episodios de precipitaciones intensas y localizadas no implican necesariamente una disminución del riesgo de incendios en el conjunto del territorio. "No es así", apunta Aemet sobre la impresión de que septiembre ha sido un mes especialmente lluvioso, y advierte de que el riesgo "continuará siendo alto"

Añade que dado que venimos de meses de mucho calor y los próximos días estarán caracterizados por la estabilidad y temperaturas superiores a las normales para estas fechas, "el riesgo de incendio continuará siendo alto, sobre todo por la gran cantidad de combustible en la montaña".

Por tanto, afirma, aunque haya refrescado y haya llovido un poco en zonas del interior, "no hay que bajar la guardia y hay que seguir extremando las precauciones en la montaña y zonas forestales" y estar atentos a los consejos y normas de la Generalitat.

Encara que parega que al setembre ha plogut molt, no ha sigut així. Les plujes torrencials s'han concentrat en àrees molt reduïdes de la costa. A l'interior i a quasi tota la província de Castelló, la pluja ha sigut escassa. https://t.co/yH1EaXJIEz — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) September 20, 2026

Incendio de Tuéjar

El incendio forestal de Tuéjar (Valencia), donde este sábado se produjo una reactivación que obligó a movilizar medios aéreos y terrestres, continúa estabilizado este domingo, según informa el Centro de Emergencias de la Generalitat.

Este domingo, trabajan en el lugar una unidad de bomberos forestales de la Generalitat con una autobomba y cuatro brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

Tras recibir Emergencias este sábado el aviso de una reproducción del incendio forestal, en la zona del embalse de Benagéber, fueron movilizados hasta el lugar tres medios aéreos que, posteriormente, fueron retirados.

El incendio de Tuéjar se declaró el pasado 15 de septiembre y un día después, tras arrasar 835 hectáreas de un paraje natural que forma parte de la reserva de la Biosfera del Alto Turia, fue dado por estabilizado gracias al cambio en las condiciones meteorológicas.

Según la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se descarta que el origen del incendio fueran "factores naturales", apuntando así al "factor humano". Aunque, las líneas de investigación continúan abiertas.