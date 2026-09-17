Las fuertes lluvias condicionan la movilidad en Valencia: reabre con problemas el metro y el aeropuerto ya está operativo

Las fuertes lluvias de este miércoles en la provincia de Valencia provocaron problemas en la circulación y la movilidad durante toda la noche. Este jueves, pese a que muchos servicios ya están operativos de nuevo, otros todavía necesitarán horas para volver a la normalidad.

En cuanto a Metrovalencia, ha retomado a primera hora de la mañana de este jueves la circulación en todas sus líneas de metro y tranvía tras haberla suspendido durante la noche a causa de precipitaciones.

En la pasada jornada algunas estaciones como Machado o Turia resultaron afectadas por el agua que entraba en ellas. Sin embargo, pese a la recuperación de la circulación, Metrovalencia ha comunicado que puede contar "con diferentes problemas para garantizar la regularidad del servicio".

Como consecuencia de las intensas lluvias y tormentas caídas en la ciudad y el área metropolitana desde última hora de la tarde del miércoles, Metrovalencia decidió interrumpir la circulación, retirar progresivamente a los talleres los trenes y tranvías en servicio y cerrar las estaciones.

También se registraron incidencias en algunas líneas de Cercanías, como la C3, cuya circulación quedó interrumpida por una incidencia en los sistemas de señalización entre Buñol y Sant Isidre, y la C1, que mantiene suspendida la circulación a su paso por Sollana, debido a la caída de un árbol sobre la catenaria.

En la C2, se ha recuperado la tensión entre Silla y Amussafes, por lo que queda solucionada esta incidencia que provocaba retrasos, y los trenes prestan servicio con normalidad, según Adif.

Por su parte, el aeropuerto de Valencia, en Manises, vuelve a estar operativo tras producirse varios desvíos de vuelos debido a las tormentas eléctricas y las fuertes precipitaciones, tal y como ha informado este jueves de madrugada el 112 de la Comunidad Valenciana.

Aena, en un mensaje difundido el miércoles por la noche a través de su perfil de la plataforma X, señaló que se habían producido 12 desvíos y recomendó a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con sus respectivas compañías antes de desplazarse a la terminal.

Pasos inferiores

En la ciudad de Valencia también comienza a recuperarse la normalidad tras las lluvias que dejaron acumulados de hasta 81,5 litros por metro cuadrado.

A primera hora de este jueves se han reabierto todos los pasos inferiores que fueron cerrados anoche, aunque siguen sin funcionar varios semáforos en las principales vías que acceden a la ciudad desde el norte, así como en algunos cruces de gran intensidad de tráfico en Tarongers y Blasco Ibáñez.

También circulan desde la madrugada decenas de vehículos de limpieza y recogida de ramas, que todavía se acumulan en las aceras.

Además, permanece cortada la avenida de Levante, en el barrio de Benicalap, según fuentes municipales, que han informado de que los bomberos de Valencia están atendiendo más de 250 servicios relacionado con la lluvia como achiques, caída de ramas y saneamiento.

En los pluviómetros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llegaron a registrar 81,5 litros por metro cuadrado en la zona de Mestalla; 75,2 en La Torre; 65 l/m2 en la Ronda Sur; 64,2 l/m2 en el Parque de Cabecera; 62,9 en Massarroojos; 62,8 en Vara de Quart; 51 l/m2 en Benimàmet; o 42,7 en la Alameda.

Desde el Consorcio de Bomberos de Valencia han informado de que a las doce de la noche se había movilizado a más de sesenta avisos relacionados con las lluvias, la mayoría por incendios de rayos, asistencia y rescate a conductores o comprobaciones de puntos inundados.

Universidades

La Universitat de Valencia ha comunicado que este jueves desarrollará la actividad docente en la modalidad online, siempre que sea posible, debido a las inundaciones y afectaciones registradas en diversas vías de comunicación, así como a los cortes y alteraciones en el transporte público.

Asimismo, la Universitat Politècnica de València ha informado a primera hora de este jueves de que en el campus de Vera la actividad docente será online, siempre que la naturaleza de la actividad lo permita, y el trabajo de los empleados a distancia, siempre que sus funciones lo permitan, para evitar desplazamientos.