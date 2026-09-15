Pérez Llorca tendrá su gran examen parlamentario el 28 de septiembre con el foco puesto en su candidatura

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante un pleno de Les Corts. José Cuellar / Corts

Les Corts Valencianes, en las que tienen mayoría PP y Vox, han aprobado este martes el nuevo calendario de sesiones, que arrancará la próxima semana con comisiones y, el día 28 de septiembre, con el Debate de Política General, que durará hasta el 30.

Es la gran cita parlamentaria del año para los grupos y, especialmente, para el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Se da la circunstancia de que ese mismo día, el 28, el PP celebra su Junta Directiva Nacional, a la que Pérez Llorca, por tanto, no acudirá, pero en la que podrían abordarse las candidaturas autonómicas pendientes previamente propuestas por el Comité Electoral.

El calendario de las proclamaciones, entre ellas la del presidente de la Generalitat, está pendiente desde que Génova aplazara el acto que tenía previsto para ratificar a los cabezas de lista de los territorios en los que todavía no se han celebrado elecciones, tal como informó EL ESPAÑOL.

La hoja de ruta de la dirección nacional parece que se va despejando tras los cambios de intenciones de los últimos meses, así que resultan especialmente relevantes estas semanas.

Entre otros motivos, precisamente, por el Debate de Política General. Ante la indefinición de Génova, dentro del PPCV se veía estos días probable que Pérez Llorca tuviera que acudir a esta cita sin ser ratificado. Algo que le dejaba en una posición incómoda ante la que, igualmente, tendría que desplegar el modo candidato.

Además del balance del último año, las promesas y compromisos a futuro, las pinceladas de programa electoral y los proyectos de la siguiente legislatura suelen marcar, en un momento previo a los comicios, este tipo de debates.

A lo que se añade que lo lógico sea que aproveche la cita para marcar perfil propio y desvincularse en cierta medida -al menos discursiva- de Vox aunque tengan por delante la aprobación de varias leyes relevantes.

Lo idóneo sería, pues, que acudiera como candidato oficialmente. Algo que habrá que esperar para comprobar en los pocos días que quedan.

A ello se suma el 9 d'Octubre, fecha muy significativa que le habría de servir de exposición.

Críticas de la oposición

La oposición del PSPV y de Compromís ha criticado este martes que el PP haya fijado a las 12:00 el inicio del Debate de Política General. Hacen dos interpretaciones. Una, que sea la hora límite para que pueda acudir a la cita como candidato oficial porque antes se haya reunido la Junta Directiva Nacional del PP. Y, dos, para que los turnos de intervención de la izquierda ya sean por la tarde debido a la duración que suele tener el discurso del presidente.

Igualmente, censuran que el nuevo calendario de sesiones no celebre ningún pleno en el entorno del segundo aniversario de la dana, que se cumple el 29 de octubre. Así, habrá uno en la semana del 12 al 16 de este mes y el siguiente ya será en la semana del 9 al 13 de noviembre.

La oposición ha aprovechado igualmente para alimentar los dosieres contra el entorno de Pérez Llorca que, de acuerdo con fuentes del partido, Génova tendría encima de la mesa. Se trata de acusaciones personales de miembros del propio PP que han llegado a los despachos de la sede nacional, algo que evidencia la disputa orgánica que existe mientras no hay ratificación del presidente de la Generalitat.