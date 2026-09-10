Las sobrinas de Barberá niegan que participaran en las presuntas "actividades delictivas" de su padre

Las sobrinas de Rita Barberá e hijas de José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia, han presentado un recurso contra el auto de la jueza de Azud que las deja a un paso de la apertura de juicio oral.

Su abogado, Javier Gómez-Ferrer, pide el archivo, califica de "improcedente" que se siga la causa contra ellas y argumenta que "no concurren" indicios de responsabilidad criminal sobre ninguna de las tres.

El letrado se aferra a una de las valoraciones de la jueza de Azud en su auto: "No consta que las tres hijas participasen en las actividades delictivas de su padre, pero sí que se han aprovechado económicamente de las mismas".

Así, en el recurso razona lo siguiente: "La propia resolución que acuerda la continuación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado reconoce expresamente que no existe constancia alguna de que mis representadas hayan participado en las actividades delictivas investigadas. No concurren, por tanto, indicios de responsabilidad criminal en mis patrocinadas".

El abogado señala que el auto considera a las hijas de Corbín como "meras beneficiarias económicas de una actividad presuntamente delictiva" (algo que rechaza), por lo que en todo caso constituiría una "modalidad de responsabilidad civil derivada del delito".

Es decir, que se correspondería "a lo sumo", comenta, con la figura de la participación a título lucrativo.

Por otro lado, la defensa del actual director de Transparencia de la Generalitat, Jorge Bellver, ha solicitado que sea examinado por un médico forense y, hasta entonces, que el procedimiento se suspenda respecto a él.

Así, el escrito explica que ya se había comunicado al juzgado "la situación de pérdida de la capacidad procesal" del también exconcejal "como consecuencia del accidente cerebro vascular sufrido el 11 de junio".