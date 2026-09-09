La Comunitat Valenciana obtiene sus peores resultados PISA: cae 75 puntos en Lectura y 50 en Matemáticas desde 2015

El Informe PISA 2025 ha dejado los peores resultados de la historia de la Comunitat Valenciana en esta prueba en Ciencias, Lectura y Matemáticas. Cifras que la sitúan como la peor autonomía, tan solo por delante de Ceuta y Melilla, en la mayoría de competencias estudiadas.

El desplome se ha evidenciado en las tres áreas, ya que los alumnos han obtenido 450 puntos en Ciencias, 424 en Lectura y 435 en Matemáticas. Estas cifras se quedan alejadas de las del resto del territorio nacional, donde los resultados también han descendido, y, especialmente, del promedio de la OCDE.

Sin embargo, la comparativa es todavía más cruda si se equiparan los datos del último informe de la OCDE con los resultados de hace 10 años en los que la Comunitat Valenciana, sin situarse entre las autonomías con las mejores cifras del país, igualaba en muchas ocasiones los promedios nacionales e internacionales.

Según los resultados del Informe PISA 2015, el cual también tenía como materia central a estudiar la Ciencia, la Comunitat Valenciana obtuvo 494 puntos en este apartado teórico.

Este valor coincidía con la media de la OCDE y, aunque se situaba 22 puntos por debajo del mejor resultado del país obtenido en Madrid, no se distanciaba en 45 puntos de distancia de la mejor nota, tal y como ha reflejado el último informe (Madrid 495 y la Comunitat 450 en 2025).

En la comparativa directa dentro de la Comunitat Valenciana, desde 2015, el resultado ha disminuido 44 puntos en total, un 8,91% con respecto a hace 10 años.

La caída pronunciada de los resultados se reproduce en todas las competencias, siendo la Lectura la que mayor descenso ha sufrido desde el año 2015. Hace 10 años, la Comunitat Valenciana se situaba en octavo lugar de todo el país en comprensión lectora.

Con 499 puntos, igualado con Castilla-La Mancha, este resultado posicionaba a la autonomía por encima de la media nacional, fijada en 496 puntos, y hasta por encima de la media de la Unión Europea (494) y la OCDE (493).

Con los resultados PISA de 2025, no solo se encuentra por debajo de la media nacional (451) en 27 puntos, sino que también muestra un descenso de 75 puntos con respecto a 2015 y 58 puntos si se compara con el último informe de 2022.

Descensos y bajadas que también se reproducen en Matemáticas, la cual en 2015 se situaba en 485 puntos y en 2025 ya se sitúa en los 435 puntos, 50 puntos menos que hace 10 años.

En años anteriores, estos resultados le valían a la Comunitat Valenciana para situarse casi siempre en la media nacional; sin embargo, ahora ya se encuentra a la cola del conjunto de España en sendas competencias.

Resultados de 2025

Por debajo de la Comunitat en competencia científica tan solo se encuentran Ceuta, con 420 puntos, y Melilla, con 405 puntos. Cerca de los resultados de la autonomía se encuentran el País Vasco (459 puntos) y Andalucía (462).

En Lectura, los alumnos valencianos han obtenido un resultado de 424 puntos, muy por debajo de la media nacional, situada en 451 puntos. Es la única competencia, la comprensión lectora, en la que la Comunitat se sitúa por delante de otra autonomía que no sean Ceuta (397 puntos) o Melilla (379 puntos): el País Vasco con 419 puntos.

El País Vasco ha obtenido peores resultados que el territorio valenciano con 419 puntos. Sin embargo, la Comunitat se encuentra a mucha distancia de los resultados de otras comunidades como los de Asturias (471 puntos) o la Comunidad de Madrid (469), las dos autonomías que mejores resultados han obtenido en esta materia.

Por último, en cuanto a las Matemáticas, los 435 puntos obtenidos de media vuelven a colocar a la autonomía en la antepenúltima posición.

Absentismo y repetidores

Según los datos del mismo informe, la Comunitat Valenciana presenta una de las tasas de absentismo más elevadas de España: el 52,8% del alumnado de 15 años afirma haber faltado a alguna clase o a un día completo durante las dos semanas previas a la prueba, por encima de la media nacional del 48,7%.

La repetición de curso también supone uno de los principales problemas. Un 28,6 % del alumnado valenciano ha repetido al menos un curso, una de las cifras más altas del país, muy por encima de comunidades como el País Vasco, donde la tasa se sitúa en el 14,1 %.

Además, la repetición presenta una importante brecha entre centros educativos. En la Comunitat Valenciana existe una diferencia de 21,6 puntos porcentuales entre los centros públicos y los privados-concertados, una de las mayores distancias registradas entre ambos modelos en el territorio nacional.

Por materias, en Ciencias, los resultados valencianos se encuentran por debajo de lo esperado teniendo en cuenta el nivel socioeconómico y cultural de su alumnado. La brecha de rendimiento entre estudiantes favorecidos y desfavorecidos supera los 75 puntos, reflejando importantes desigualdades internas.

Por último, cabe destacar también el 32,4 % del alumnado valenciano señala que los estudiantes se distraen utilizando recursos digitales en la mayoría o en todas las clases de ciencias, que es la materia principal que se analiza en el estudio.

"Pésimos resultados"

Por su parte, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, vinculó los "pésimos resultados" del Informe PISA, "un problema nacional agudizado en la Comunitat Valenciana", a "la reforma de la ley del sanchismo" --en alusión a la LOMLOE-- y "al lamentable gobierno del Botánic y su política educativa".

Barrachina, en la rueda de prensa posterior el pleno del Consell, apuntó que son "unos pésimos resultados nacionales" por "la modificación del sanchismo en cuanto a nuestras normas educativas, que permiten pasar de curso con múltiples asignaturas suspendidas y que demoniza la cultura del esfuerzo, y que ha llevado a España a tener unos muy malos resultados".

Además, afirmó que se trata de "un problema nacional agudizado en la Comunitat Valenciana por el lamentable gobierno del Botánic y su política educativa". En ese sentido, señaló que el gobierno del Botànic fue "condenado en más de 40 ocasiones" por su política lingüística y obligado a "retirar leyes".

Barrachina recalcó que estas pruebas PISA "evalúan aquellos niños que comenzaron la educación primaria justo el año 2015, el de la llegada de Ximo Puig al gobierno" y "el resultado es francamente mejorable".