Pilar Bernabé apura como Diana Morant: mantendrán sus cargos en el Gobierno tras ser candidatas oficiales

Pilar Bernabé y Diana Morant seguirán por el momento en sus respectivos cargos del Gobierno, lo que supone que apurarán los plazos para compaginar sus actuales responsabilidades con las candidaturas al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat.

Entre voluntades, circunstancias particulares y espera a las órdenes de Ferraz se mueven la actual delegada del Ejecutivo en la Comunitat y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, si bien la situación de Morant sea seguramente la más destacada.

No eran pocos los que en el PSPV veían septiembre como el mes en el que se tomaría la decisión de si dejaba o no el Ministerio en el último trimestre del año. Algo seguramente deseado -a tenor de esas expectativas- por ella misma para poder dedicarse de lleno a la candidatura, pero que el propio Pedro Sánchez descarta por el momento.

Morant es oficialmente cabeza de lista de los socialistas a la Generalitat desde principios de julio tras unas primarias bastante restrictivas y sin contrincantes. Los próximos 19 y 20 de septiembre celebrará la Conferencia Política del partido, el gran acto de inicio de la precampaña. Muchos dentro de la federación valenciana veían en estos meses hasta comienzos de 2027 el momento propicio de dejar el Ministerio para ir cumpliendo hitos.

Pero no lo parece, según las propias palabras de Pedro Sánchez durante su entrevista la semana pasada en la Cadena Ser. "Estamos hablando de tres o cuatro ministros que están haciendo una extraordinaria gestión y mi intención no es para nada hacer cambios de Gobierno", afirmó. Se refería, además de a Morant, a Óscar López, que será candidato en la Comunidad de Madrid, y a Ángel Víctor Torres, que lo será en Canarias.

La líder del PSPV, como no podía ser de otra manera, ha tratado de despejar el asunto cuando se le ha preguntado en los últimos días. "Esta pregunta ha quedado ya absolutamente contestada. Me dedico absolutamente a la Comunitat Valenciana. Vivo aquí, me despierto aquí", ha remarcado este lunes, al tiempo que ha vuelto a insistir en que como ministra defiende "los intereses valencianos".

Ataca con la financiación

Ante las críticas de la oposición, se ha preguntado si el actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "defiende mejor los intereses de los valencianos" que ella cuando, sin ir más lejos, la pasada semana rechazó la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno de España, "que supone 3.600 millones de euros más" para la Comunitat. "Cuando rechaza ese modelo está defendiendo los intereses de Alberto Núñez Feijóo", ha reprochado al jefe del Consell.

De hecho, ha sacado pecho de que "solo" con el modelo de financiación ella ha hecho "más por la Comunitat Valenciana que lo que habrán hecho" tanto Llorca como su antecesor, Carlos Mazón, "o quien sea del Gobierno valenciano esta legislatura". "Soy bastante útil en un Gobierno de España que en muchos casos se ha convertido en el Gobierno de los valencianos ante la ausencia y abandono del Gobierno valenciano a la sociedad", ha reivindicado.

Sobre si ha hablado ya con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la salida del Ministerio, Morant ha asegurado que el también secretario general del PSOE es uno de sus "principales apoyos" desde que decidió presentarse a liderar el PSPV. "Nadie tiene que renunciar a sus apoyos", ha recalcado, a la vez que ha indicado que sus conversaciones con Sánchez "siempre van en el mismo sentido". "Sigo recibiendo todo el apoyo para que a mí me venga bien, para que le vaya bien al PSPV y le vaya bien a los valencianos", ha zanjado.

"Todo el tiempo que haga falta"

Acerca de su utilidad propia también ha hablado Pilar Bernabé, precisamente en el mismo sentido de compatibilidad su cargo como delegada del Gobierno con el de candidata a la alcaldía de Valencia, algo que se ha oficializado este lunes.

"Seguiré como delegada todo el tiempo que haga falta y el que pueda para continuar sirviendo a los valencianos y valencianas" porque el Ejecutivo central "es imprescindible en la ciudad de València".

"Cada medida, cada infraestructura por la que el Gobierno apuesta en esta ciudad, es una mejora para la vida" de sus vecinos, ha subrayado. Entre estas ha citado la "defensa clara" del Corredor Verde.

Preguntada por si aspira a estar en las listas electorales autonómicas, Bernabé ha respondido que esa es para ella "una cuestión absolutamente secundaria". "Me da igual", ha añadido, tras lo que ha insistido en que su "principal obsesión es ser la alcaldesa de todas y de todos, de los 87 barrios" de la capital valenciana.