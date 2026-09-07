Así arrancará el curso 2026-2027 en la Comunitat: 84.000 docentes, más de 808.000 alumnos y subida salarial

La consellera de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, Carmen Ortí, ha comunicado las cifras para el próximo curso escolar con la mirada puesta sobre la huelga docente que se encuentra suspendida y que retomará las movilizaciones este mismo viernes.

En total, 808.688 alumnos arrancarán el próximo curso escolar 2026-2027 el miércoles 9 de septiembre en la Comunitat Valenciana, una cifra que desciende con respecto al año previo, según ha detallado la consellera.

Bajo cuatro ejes, "docentes, alumnos, familias y futuro", la Generalitat Valenciana ha presentado sus medidas para que el curso escolar arranque con "normalidad, planificación y seguridad" en un contexto marcado por las protestas del profesorado y por la renovación de infraestructuras escolares.

En cuanto a las cuestiones relativas al personal docente de la Comunitat Valenciana, de los 3.338 millones de euros invertidos en este nuevo curso, 802,3 millones de euros se han destinado a la subida salarial de los profesores.

"Queremos que haya un docente con autoridad en cada aula, no podemos dejar de ayudarlos con más recursos y reducción de procesos burocráticos", ha asegurado Ortí. En total habrá 83.921 docentes en los centros públicos, una cifra que aumenta en 385 con respecto al año previo.

En cuanto a la subida salarial, Ortí ha desgranado cómo se producirá hasta llegar al incremento de 200 euros que percibirán. El primero de los aumentos tendrá lugar en la nómina de este mes de septiembre, de 75 euros.

El segundo será en el mes de enero de 2027, también de 75 euros, mientras que el último se aplicará a partir de enero de 2028. Este será de 50 euros y se completarán los 200 euros de incremento anunciados.

Por otro lado, también ha anunciado que la inversión de cara al Plan Més Mestre 2027-2029 será de 469,12 millones de euros en total.

Por otro lado, la consellera ha aludido a la simplificación burocrática para quitarles procedimientos improductivos; y a la mejora de sus condiciones --ya hay dos en marcha: seis días de libre disposición retribuidos y el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral--.

En cuanto a la inversión en infraestructuras, esta alcanza los 1.410 millones de euros en total. Según los datos ofrecidos, hay un total de 422 obras en marcha, 820 millones de euros de inversión ya en ejecución y 19.581 puestos de trabajo generados.

Bajada de ratios

Otro de los puntos clave del inicio del nuevo curso escolar en la Comunitat Valenciana es la bajada de ratios en las aulas.

En lo que respecta a las cifras registradas para el curso 2026/2027, la media de ratio se ha situado en 20,6 alumnos en Infantil y Primaria, 24,1 en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 28,6 en Bachillerato.

Estos registros iniciales forman parte de un plan de reducción porcentual progresivo que busca rebajar las ratios actuales para que de cara a los próximos años "no haya ningún aula con más de 28 alumnos".

En concreto, pretende reducir la ratio de Primaria de 25 a 22 alumnos (-12%), la de Secundaria de 30 a 25 alumnos (-17%), la de Bachillerato de 35 a 28 alumnos (-20%), la de Formación Profesional (FP) Básica de 18 a 15 alumnos (-17%) y las de FP de Grado Medio y Superior de 30 a 25 alumnos (-17%).

Según ha detallado la consellera, 63 municipios valencianos dispondrán de una ratio máxima inferior a 25 alumnos en toda la etapa de Educación Infantil de 3 años durante el presente curso.

Además, se ha posibilitado la creación de 102 unidades de nueva creación gracias al establecimiento de un umbral mínimo de tan solo tres alumnos para mantener abierta o inaugurar la primera unidad escolar en zonas rurales con riesgo de despoblación.

"Puntos imposibles"

Ante las preguntas de los medios de comunicación, Ortí también ha hecho referencia a "puntos imposibles" en la negociación con los sindicatos docentes, concretamente también relativas a los ratios en las aulas de la Comunitat Valenciana.

"Una de las cosas que más ha dificultado la negociación han sido las ratios", ha detallado. Al respecto, ha especificado que la Conselleria lo que presenta es "una disminución progresiva" de los mismos.

"Las organizaciones sindicales nos pedían clases de 15 alumnos. Si estamos ahora en unos 25 alumnos es imposible que se aplique en los plazos que nos exigen. No tenemos infraestructuras ni personal", ha subrayado.

Ortí ha destacado que durante las mesas de negociación del mes de julio se concretaron "bastantes acuerdos" con las organizaciones sindicales y se avanzó, pero hay determinadas cuestiones que parecen "imposibles" los acuerdos, por ejemplo en la reducción "drástica" de las ratios.

Ha criticado que Intersindical Valenciana ha anunciado que van a continuar con las movilizaciones -como manifestaciones el 12 de septiembre en las tres provincias-, lo que a su juicio evidencia que no tienen "intención de negociar" con la Conselleria.