Vicente Mompó tilda a Diana Morant de "lameculos de Sánchez": "No vales para nada, así de claro"

La agresividad verbal entre los políticos va subiendo escalonadamente desde hace tiempo y más todavía ante la proximidad de las elecciones. Si hace unos días la líder del PSPV, Diana Morant, no dudaba en calificar al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Lorca, de "racista", este viernes ha sido Vicente Mompó quien ha atacado a la ministra.

El presidente de la Diputación de Valencia la ha tildado de "lameculos de Sánchez". "No vales para nada, así de claro", ha afirmado en la red social X.

Morant le había afeado en una publicación anterior que la corporación provincial avisara a sus trabajadores y suspendiera actividades por la dana. "Su presidente, que estaba en el Cecopi, lo sabía. Mompó conocía las medidas preventivas, pero decidió avisar solo a su entorno. Al resto de valencianos, no", había afirmado la ministra.

El líder popular ha saltado para responderle. "Los valencianos de trellat (sentido común) intentábamos ayudar. En cambio, tú apareciste dos días después en el helicóptero de Pedro Sánchez, el de... 'si quieren más recursos que los pidan'", ha contestado.



"Todo el mundo sabe que en las tragedias que hemos sufrido, te ha preocupado mucho más dónde están las cámaras que las personas afectadas", ha añadido, para reprocharle que "siempre serás la hija de Zapatero".

El portavoz del PSPV, José Muñoz, al igual que otros cargos del PSPV, han salido a replicar. "No sé si me da más asco por machista o por la agresividad del comentario. Exigimos disculpas inmediatas", ha dicho.