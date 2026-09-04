Llorca anuncia que los docentes cobrarán la subida salarial de 75 euros pactada a partir de septiembre: "Va a ser bueno"

Los profesores valencianos cobrarán 75 euros más a partir de este mes de septiembre. Así lo ha anunciado el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que también ha avanzado la celebración de un pleno del Consell extraordinario el próximo martes para dar luz verde a la medida, que tendrá efecto retroactivo desde el pasado día 1.

Así lo ha indicado durante una visita a la Escuela Infantil de Primer Ciclo Ponoig en Polop (Alicante), a la que también ha asistido la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, a menos de una semana del arranque del nuevo curso escolar.

El máximo representante del Gobierno valenciano ha señalado que "los compromisos que adquirimos con la comunidad educativa van a ser una realidad", empezando por ese aumento salarial pactado con CSIF y ANPE. "Cuando hay voluntad de diálogo y de mejorar las cosas, hay un gobierno de la Generalitat comprometido a hacerlo", ha afirmado.

Según un comunicado del ejecutivo autonómico, Llorca ha trasladado que "este mes de septiembre todos los docentes tendrán ese incremento de 75 euros en la nómina, y que, cuando se apliquen las tres fases acordadas, dejará a los profesores por encima de la media nacional".

Todo ello, ha continuado el president, "a pesar de" algunos sindicatos "como STEPV", que "no quisieron pactar esta medida", y a los que ha demandado "el mismo rigor que está demostrando el Consell" para "cumplir con lo acordado en las negociaciones", ha indicado.

Llorca ha garantizado la puesta en marcha del resto de iniciativas anunciadas en junio para el curso escolar 2026-2027, del que ha indicado que "va a ser bueno" porque "el plan educativo más importante que se va a desarrollar en España" será en la Comunitat.

Así, ha remarcado que, "se destinarán 32 millones de euros para iniciar el Plan EduClima, diez millones de euros para activar el Plan Recole, aumentar en un 36 por ciento los profesionales de educación social, poner en marcha 48 nuevas aulas UECO con incorporación de 144 profesionales a la Inclusión Educativa, crear 19 nuevos ciclos de FP con fondos propios así como destinar 35 millones de euros a la contratación de profesionales para la escolarización sobrevenida".

Igualmente, ha resaltado su "compromiso" con "el descenso de las ratios" y ha aseverado que "la bajada se empezará a aplicar en el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2027-2028".

Manifestaciones docentes

Por su parte, los sindicatos ya han anunciado que retomarán las concentraciones la próxima semana con el inicio del nuevo curso escolar en la Comunitat Valenciana.

Para el arranque del curso 26-27, el sindicato mayoritario STEPV ha informado que el día 11 de septiembre tendrá lugar una marcha lenta por la ciudad de Valencia.

Se producirá apenas dos días después de la vuelta a las aulas de los alumnos y arrancará a las 18:00 horas de ese mismo viernes en la Plaza de la Virgen. El recorrido finalizará en el polideportivo de La Malvarrosa alrededor de las 20:00 horas de la tarde.

Tal y como ha transmitido el sindicato, se trata de la sexta marcha lenta "por la educación pública". Además, instan a los ciudadanos a sumarse a las reivindicaciones con sus bicicletas, patinetes, patines, o cualquier tipo de vehículo de movilidad personal.

Sin embargo, no será la única acción reivindicativa de la primera semana del nuevo curso escolar, ya que para ese mismo sábado, el día 12 de septiembre, está prevista una gran movilización que recorrerá las calles del centro de la ciudad.