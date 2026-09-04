La jueza de la dana rechaza exponer las hipótesis sobre la responsabilidad de Mazón en las 232 muertes como él pedía

La jueza de la dana ha rechazado la petición efectuada por Carlos Mazón de que exponga las hipótesis sobre su responsabilidad penal en las 232 muertes para poder defenderse.

En el escrito presentado hace pocos días, el expresidente negó el nexo causal entre el envío tardío del Es-Alert y los fallecimientos, una de las tesis principales que sustentan la investigación de la magistrada y que ya fue cuestionada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) cuando rechazó imputar a Mazón.

La magistrada, sin embargo, cree que no puede acceder a esa petición porque, en el fondo, es un sobreseimiento. Algo que no puede hacer al ser "contrario a derecho" porque Mazón no se encuentra imputado.

La jueza, que destaca que "difícilmente se puede hablar de indefensión respecto de las diligencias que le afectan" al expresidente, recuerda que carece de competencia al objeto de investigar a un aforado. "La petición de que se determinen los indicios y las líneas de investigación que se le atribuyen en relación a una instrucción penal resulta inviable y contraria a derecho" porque, afirma, "solo podría efectuarse a través de una exposición razonada dirigida al TSJCV".

"De la inviabilidad de la pretensión deducida, articulada sobre una inexistente afectación de su derecho de defensa, es plenamente consciente la representación del aforado", reprocha.

Para la instructora, la petición de Mazón es "completamente innecesaria" y "obviamente" no puede acceder a la "enumeración de indicios contra un personado, que no solo es aforado, sino que, por si esto no fuera suficiente, se inadmitió respecto del mismo una exposición razonada por el TSJCV".