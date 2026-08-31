Baldoví aparca sus dudas sobre la confluencia de izquierdas: "En las elecciones tiene que haber solo cuatro papeletas"

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha querido este lunes aparcar públicamente sus dudas sobre una confluencia de izquierdas a la Generalitat. A la hora de votar en las elecciones autonómicas del próximo año, ha dicho, tiene que haber "solo cuatro papeletas".

Baldoví no había rechazado hasta la fecha esa candidatura unificadora de la izquierda, pero tampoco se había pronunciado de manera clara a favor. Mientras la cabeza de lista de Compromís a la alcaldía de Valencia, Mónica Oltra, hablaba de "desbordar" las siglas de la coalición, el síndic replicaba: "Lo importante es desbordar las urnas". A su vez, apelaba a los órganos internos para la toma de decisiones.

Este lunes, sin embargo, se ha manifestado de la manera más clara hasta la fecha. "Creo que los valencianos tienen claro cuál es el panorama político valenciano, es un panorama a cuatro y, por tanto, evidentemente, hay que acelerar para llegar a un acuerdo que satisfaga los objetivos de que solo hayan cuatro papeletas a la hora de las elecciones", ha expresado.

Aunque la idea de aglutinar a toda la izquierda tiene a muchos partidarios dentro de Compromís y creen que, por lógica, ha de hacerse para sumar y no restar a este espacio, en Més existen verdaderas dudas sobre el cómo debido a que quieren lograr atraer a los descontentos del PSPV-PSOE para que ese voto no vaya a la abstención.

El debate a la interna es, pues, cómo confeccionar esa candidatura de izquierdas, que podría incluir a otras formaciones como Esquerra Unida, Podemos, Sumar o Esquerra Republicana del País Valencià y también a movimientos sociales.

Baldoví siempre ha sido partidario -y en Més también- de conservar la marca de Compromís delante. De manera que uno de los debates es cómo incorporar a miembros de otras formaciones en la lista a Les Corts o a independientes y de qué manera.

Existe un temor de que esto desmovilice ese apoyo de descontento socialista, pero a la vez también tienen claro en la coalición que no se puede dividir más el voto de izquierdas en los comicios de 2027.

En las próximas semanas, Compromís deberá retomar sus negociaciones internas para resolver la fórmula y luego sentarse a hablar con el resto de partidos. Baldoví ha abogado por "acelerar" esas conversaciones.

Recurso contra la ley de Acompañamiento

En cuanto a los ejes del nuevo curso político, Baldoví ha avanzado que van a promover un recurso de inconstitucionaldiad contra la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2026, al considerar que va "en contra de los derechos constitucionales" de los valencianos, y para ello lo primero que harán será llevarla al Defensor del Pueblo.

Ha criticado que esa norma incluye medidas como "la policía educativa" que se pretende "instaurar en las aulas", la "desprotección de la infancia" y el "ataque" a los derechos del colectivo LGTBI, y por ello van a denunciar al Defensor del Pueblo esos "ataques a derechos básicos de valencianos y valencianas".

Además, ha defendido la necesidad de una Unidad Valenciana de Emergencias para afrontar los incendios, después de que el Consell haya reducido los recursos para prevención y extinción y que ante incendios forestales como el de El Saler (València) se haya tenido que pedir la Unidad Militar de Emergencias (UME), lo que evidencia la necesidad de "un nuevo modelo" de emergencias.

Baldoví ha criticado asimismo que el precio de la vivienda de protección oficial en la Comunitat Valenciana está en 2.600 euros el metro cuadrado, tras aumentar un 7 %, y ha defendido que esas viviendas tienen que ir a quienes las necesitan, no como ha pasado en Alicante, por lo que ha defendido que se adjudiquen por sorteo y tengan siempre la condición de VPO.