Tristeza entre los afectados por el incendio de El Saler: "En 50 años que llevamos viniendo no había pasado algo así"

El avance de las llamas en el parque natural de la Devesa ha obligado a evacuar el pueblo de El Saler durante la tarde de este jueves. En cuestión de minutos, con unos pocos enseres guardados en bolsas y sin tiempo de preparar nada, muchos han abandonado sus apartamentos y estancias en campings para aguardar la evolución del incendio en el pabellón de la Font de Sant Lluís, uno de los lugares habilitados por el Ayuntamiento de Valencia.

"Míranos, hemos cogido lo principal y hemos dejado todo nuestro equipaje, maletas y ropa". Juan Carlos, Isabel, Carlos y Nuria se alojaban en uno de los campings del Saler cuando se han visto obligados a irse del lugar junto a sus mascotas.

"No es la primera vez que venimos a El Saler", asegura la familia en declaraciones a EL ESPAÑOL. Sin embargo, sí que es la primera vez que han vivido una situación como esta.

Ellos son madrileños y visitaban Valencia por tan solo unos días. De hecho, tal y como han explicado, vuelven a casa el sábado, por lo que necesitan recoger sus cosas del camping.

En el que fuera el pabellón del Valencia Basket pocos cargan maletas o equipaje pesado. "¿Alguien tiene un cargador? No tengo batería y no me ha dado tiempo a cogerlo", pregunta un hombre mientras Nuria, la más joven de los cuatro, cuenta cómo han vivido el momento de la evacuación.

A La Fonteta han llegado unas 120 personas en autobuses de la EMT que el consistorio ha puesto a disposición de los evacuados. De todos ellos, tan solo alrededor de 50 se han quedado en el espacio habilitado para los afectados.

Junto a la familia, un matrimonio, también madrileño, ha abandonado su apartamento en el pueblo de El Saler cerca de las 16:00 horas cuando han recibido el aviso de los efectivos de policía presentes en el lugar.

"Estaba durmiendo la siesta, habíamos visto algo de humo, pero nada de llamas. Me he despertado por el ruido de los helicópteros y ya nos han dicho que nos estaban evacuando", asegura la mujer a este diario.

Ambos, que han preferido mantener el anonimato, residen en la capital pero cada verano visitan El Saler desde hace más de cinco décadas. "En 50 años que llevamos viniendo nunca había pasado algo así".

María José Catalá y Susana Camarero junto a los afectados del incendio. Ayuntamiento de Valencia

Para ellos no es el primer incendio que viven en este año. Semanas atrás su domicilio también se vio cercado por las llamas, aunque afortunadamente el fuego no fue a mayores y no lamentaron daños. "Tuvimos uno hace poco y ahora este, los dos seguidos", explican.

Ellos también llevan únicamente una bolsa bajo el brazo. "No sabemos cuánto estaremos aquí, sabemos que existe la posibilidad de quedarse, pero hemos dejado todo allí porque no nos ha dado tiempo y porque esperamos volver a casa", afirman.

Evacuación y Es-Alert

La evacuación de El Saler se ha visto precipitada en cuestión de pocas horas por el cambio en la fuerza y dirección del viento, que ha complicado las tareas de extinción del incendio en el parque natural.

En un primer momento, los efectivos de seguridad habían procedido al desalojo de la Torre 1, el edificio de apartamentos que más cerca estaba de las llamas. Sin embargo, el avance del fuego y la cercanía con campings y la localidad ha obligado a evacuar el lugar.

A primera hora de la tarde, Emergencias ha enviado un Es-Alert a los vecinos de la zona afectada por el incendio de la Devesa en el que avisaba de que debían dejar sus casas.

Mensaje enviado a los teléfonos. Rober Solsona / Europa Press

La evacuación se ha llevado a cabo a través de la carretera CV-500 hacia Valencia, tanto en vehículos propios como en autobuses de la EMT habilitados por el Ayuntamiento. Algunos han podido acudir directamente a sus domicilios en la ciudad.

Sobre las 20:00 horas, la alcaldesa de Valencia, María José Català, ha accedido al recinto, donde ha hablado con los evacuados, junto a la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero.

48 hectáreas y activo

Según la última actualización de datos, el incendio forestal en El Saler afecta a una superficie provisional de 48 hectáreas y sigue activo, según han indicado Catalá, y el director de la extinción, el inspector de bomberos del Ayuntamiento, David Roca.

Según ha señalado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, el fuego ha comenzado hacia la una del mediodía, y aunque en principio la situación estaba "medianamente trabajada", un cambio repentino de viento ha obligado a activar la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) a las 16.42 horas.

Incendio en El Saler Rober Solsona / Europa Press

La situación ha obligado también a activar a la Unidad Militar de Emergencias y actualmente se encuentran trabajando en la extinción 12 medios aéreos, más de 200 efectivos de los distintos cuerpos que actúan en la emergencia y la UME.

Tras remarcar que el incendio sigue activo, la alcaldesa de Valencia ha confiado en el "optimismo" del equipo de bomberos del Ayuntamiento. "Creo que si el viento nos ayuda nos gustaría decir pronto que la situación está al menos perimetrada, pero en este momento no podemos deciros eso. Os podemos decir que está activo", ha señalado.