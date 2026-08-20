Las tormentas dejan fuertes precipitaciones, granizo y rachas de viento superiores a 140 km/h en Valencia

El episodio de lluvias torrenciales y tormentas previsto para este jueves ya golpea con fuerza la Comunitat Valenciana, especialmente en el interior de la provincia de Valencia.

Desde el mediodía ciertas zonas de la provincia han sufrido fuertes precipitaciones acompañadas de granizo y rachas de viento que han superado los 140 km/h en Alzira y zonas de la Ribera Alta.

Según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) se han registrado rachas de hasta 149 kilómetros por hora en Sumacàrcer y 143 km/h en Alzira (Valencia), seguidas de los 125 km/h en Corbera y 114 en l'Alcúdia.

Asimismo, Avamet ha detallado que se están viendo reventones húmedos en Canal de Navarrés y la Ribera Alta y Baja. En concreto, en Alzira, por las tormentas parte del tejado de la iglesia de Santa Catalina se ha caído y el edificio ha sufrido importantes daños

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado en redes sociales de que la tormenta, que está siendo de corta duración pero que está provocando a su paso rachas muy fuertes de viento, está saliendo al mar por la zona de Cullera, El Perelló y El Saler (Valencia).

En este sentido, Aemet ha detallado que la lluvia acumulada no está siendo importante por el momento, pero ha pedido precaución por el viento, especialmente para las personas que se encuentren en estructuras frágiles o mal ancladas.

Ens comenten que hi ha danys a l'Església de Santa Caterina d'Alzira a causa de la forta tronada. Les ratxes a la capital de la Ribera Alta han superat els 140 km/h.



Vídeo de Yeimy SosAvi via el grup Alzira Informa. pic.twitter.com/EMNrI0Nu0s — AVAMET (@avamet) August 20, 2026

En la estación de Polinyà de Xúquer, la precipitación acumulada es de 21,4 litros por metro cuadrado, con un máximo de 14,1 litros en diez minutos y unas rachas de viento de 94 kilómetros por hora. Además, el descenso térmico ha sido de 19 grados; desde los 37,7 hasta los 18,1, según Aemet.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha atendido hasta ahora cerca de una decena de incidencias provocadas por este episodio de tormentas en La Ribera, en localidades como Alzira, Massalavés, Benimuslem y Algemesí, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Extremar la precaución

Ante las previsiones adversas, la Conselleria de Emergencias e Interior llama a la ciudadanía a extremar las precauciones.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha establecido el aviso nivel naranja por riesgo importante de lluvias y tormentas en el litoral e interior sur de Valencia y en el interior de Alicante.

Además, el CCE ha activado el aviso amarillo lluvias y tormentas en toda la provincia de Castellón, en el interior norte de Valencia y en el litoral norte de Alicante.

Por fenómenos costeros, también se ha establecido la alerta amarilla en todo el litoral de la Comunitat Valenciana, tal y como ha informado la Generalitat en un comunicado.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, ha incidido en "mantener la prudencia y no acercarse en ningún caso a la orilla de ríos, barrancos y zonas inundables".

Lasheras también ha recordado las medidas elementales de prevención dentro del hogar y en caso de ser necesario utilizar los vehículos. "En casa, hay que tener mucha precaución especialmente con los elementos del exterior y, a la hora de circular por las carreteras, limitar los trayectos y consultar el estado de las mismas antes de partir", ha remarcado.