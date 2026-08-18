Aemet activa la alerta roja por calor extremo en la Comunitat Valenciana: prevé máximas de hasta 44 grados

Este miércoles la Comunitat Valenciana vuelve a estar en alerta por calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo para este miércoles en todo el litoral de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante.

En concreto, ha activado la alerta ante el calor provocado por el episodio de viento de poniente y ha advertido de que las temperaturas máximas podrán alcanzar los 44 grados.

El organismo estatal insiste en que tanto el miércoles como el jueves se vivirá una situación meteorológica "muy adversa". La previsión es que el miércoles y la madrugada y mañana del jueves sople viento de poniente persistente, con temperaturas máximas el miércoles que pueden alcanzar los 42-44º, apunta.

Además, señalan que es "la primera vez" desde que se implantó el plan METEOALERTA que en un mismo año se activa cinco días el aviso rojo por temperaturas en la Comunitat Valenciana.

En este 2026, la autonomía ha estado en alerta rojo los días 7, 8, 15 y 23 de julio y 19 de agosto, frente a los tres días en 2025 (16, 17 y 18 de agosto) y los tres en 2021 (12 de julio, 14 y 15 de agosto).

Para el episodio de poniente de este miércoles y jueves, la Agencia Estatal de Meteorología señala que, además del peligro para la salud, sobre todo en personas vulnerables, los índices de peligro de incendios forestales "serán extremos, con capacidad rápida de propagación por combinación de calor, poniente persistente, humedad muy baja y extrema sequedad del suelo de la vegetación".

En este contexto, apuntó que, aunque las temperaturas han bajado respecto a julio, la primera quincena de agosto se han registrado valores muy altos de forma persistente, con lo que la primera quincena de agosto en la Comunitat Valenciana es la más cálida desde al menos 1950, con una anomalía de +2,8º.

La previsión es que el día más cálido del episodio de poniente sea el miércoles. Las temperaturas máximas comenzarán a bajar el jueves, pero el jueves, como se prevé que persista el poniente de madrugada, la madrugada será muy cálida, adelantó Aemet.

Bomberos e incendios

El refuerzo del Consorcio Provincial de Bomberos incrementará los efectivos en los parques profesionales y voluntarios, el Centro de Comunicaciones, la escala de mando y las brigadas forestales BRIFO, ha informado la Diputación de Valencia, que señala que habrá más de 300 efectivos activos.

El presidente del Consorcio y diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha señalado que la medida se toma para "prevenir las posibles consecuencias de las temperaturas extremas que se esperan en los próximos días y ofrecer la mejor capacidad de respuesta ante una hipotética emergencia".

Asimismo, ha pedido a la ciudadanía "máxima prudencia y colaboración en zonas forestales e interfaces urbanas forestales durante todo el año, pero muy especialmente en esta época en que las altas temperaturas y la vegetación seca pueden complicar mucho la situación".

Mascarell ha recordado la importancia de "evitar cualquier conducta que pueda originar un incendio", y ha pedido, entre otras cosas, no encender fuego en zonas próximas a vegetación, no utilizar maquinaria o herramientas que puedan generar chispas, no lanzar pirotecnia, no arrojar colillas ni residuos al entorno natural y respetar en todo momento las prohibiciones y restricciones establecidas por las autoridades competentes.

El personal de guardia de los parques profesionales se incrementará alrededor de un 30 %, con un total aproximado de 135 bomberos profesionales. El dispositivo contará con un inspector u oficial responsable de operaciones, un oficial jefe de guardia y un técnico forestal de guardia.

En total, el refuerzo contempla 35 bomberos profesionales adicionales a los 100 efectivos ordinarios de la guardia.