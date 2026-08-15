Gonzalo Ros, pediatra: "El exceso de pantallas en los niños puede reducir el desarrollo del lenguaje y de la empatía"

Especialistas del Grupo Ribera alertan de que el aumento de tiempo libre de niños y adolescentes dispara la exposición al uso de móviles, tabletas y videojuegos y que puede sustituir experiencias esenciales para el desarrollo infantil y tener un impacto en la salud emocional.

Al respecto, el doctor Gonzalo Ros, pediatra y neuropediatra de Ribera Mestalla y Ribera Pasarela, explica que "el problema no es tanto el tiempo concreto, sino lo que se deja de hacer por estar frente a la pantalla" ya que el exceso de actividad digital "puede desplazar pilares básicos de la salud infantil como el sueño, el ejercicio físico y la convivencia familiar".

En ese sentido, el doctor Ros subraya que el cerebro infantil está en pleno desarrollo y que las pantallas "están diseñadas para captar toda la atención, generando un hábito de gratificación inmediata que dificulta la paciencia y la concentración en otras actividades".

Además, recuerda que el uso excesivo puede provocar "alteraciones del sueño por la exposición a la luz de las pantallas, mayor irritabilidad, fatiga y problemas de atención, sedentarismo y menor actividad física, dificultades en la relación social y familiar y reducción del desarrollo del lenguaje y la empatía".

En ese sentido, el doctor Ros subraya que el cerebro infantil está en pleno desarrollo y que las pantallas "están diseñadas para captar toda la atención, generando un hábito de gratificación inmediata que dificulta la paciencia y la concentración en otras actividades".

Del mismo modo, recuerda que el uso excesivo puede provocar "alteraciones del sueño por la exposición a la luz de las pantallas, mayor irritabilidad, fatiga y problemas de atención, sedentarismo y menor actividad física, dificultades en la relación social y familiar y reducción del desarrollo del lenguaje y la empatía".

Por otro lado, el psicólogo Juan Pablo López, de Ribera Hospital de Molina, señala que en verano "los menores disponen de más horas libres y desaparecen las rutinas, por lo que las pantallas se convierten fácilmente en el recurso más rápido para combatir el aburrimiento".

En esta misma línea, el psicólogo sanitario Daniel Valencia advierte de que "lo alarmante no es solo el tiempo, sino cuando el dispositivo se convierte en la única forma de ocio", dejando de lado el deporte, las relaciones sociales o las actividades familiares.

Los expertos coinciden en que el aburrimiento, lejos de ser negativo, es "clave" en el desarrollo infantil: favorece la creatividad, la iniciativa y el juego espontáneo, habilidades que se pierden cuando se sustituye constantemente por estímulos digitales.

Recomendaciones

Por ello, entre las principales recomendaciones de los especialistas destacan establecer normas claras y pactadas sobre horarios de uso, evitar pantallas antes de dormir y fuera del dormitorio, fomentar alternativas atractivas como deporte, actividades al aire libre o juegos en familia, crear momentos sin tecnología en casa, dar ejemplo como adultos en el uso del móvil y priorizar el acompañamiento y el tiempo compartido.

"El reto está en encontrar un equilibrio que permita disfrutar del ocio digital sin renunciar a la actividad física, el descanso y las relaciones sociales", concluye López.