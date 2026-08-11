Ya entró en vigor: los trabajadores pueden ampliar el permiso por nacimiento de su hijo hasta 32 semanas

El Consejo de Ministros aprobó hace apenas un año la ampliación en tres semanas del permiso de nacimiento y cuidado de menor, que pasó de 16 a 19.

Pero, además, lo incrementó y duplicó de 16 a 32 semanas en el caso de familias monoparentales, donde casi el 80% son mujeres.

Con la entrada en vigor de esta medida se mejoró la protección para progenitores y menores, la corresponsabilidad si existen dos progenitores y el derecho a la conciliación familiar y laboral.

El Estatuto del Trabajador recoge lo siguiente: "El nacimiento, que comprende el parto y el cuidado de menor, suspenderá el contrato de trabajo de la madre biológica y el del progenitor distinto de la madre biológica durante diecinueve semanas".

"En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el periodo de suspensión será de treinta y dos semanas", señala la norma.

Tras la ampliación, las 19 semanas de la prestación por nacimiento y cuidado del menor se articularon de la siguiente manera:

Por un lado, la prestación de nacimiento y cuidado del menor se incrementó hasta un total de 17 semanas, de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores.

En el supuesto de familias monoparentales hasta 28, durante los primeros 12 meses del bebé; o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar en el primer año, a partir de la resolución judicial o administrativa.

Como establece la ley, se mantiene la obligatoriedad de que las primeras seis semanas sean disfrutadas de forma ininterrumpida, a jornada completa e inmediatamente tras el nacimiento o la adopción, acogimiento familiar o guarda.

Con este cambio normativo las familias pueden disfrutar de dos nuevas semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor, cuatro en el caso de monoparentales, y de forma flexible hasta que el hijo o la hija cumpla los 8 años de edad.

Individual e intransferible

La prestación por nacimiento y cuidado de menor es un derecho individual de la persona trabajadora y no transferible al otro progenitor, y sustituyó en 2021 a las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad, equiparándolas.

España se ha convertido en un referente internacional en políticas de conciliación y corresponsabilidad ligadas a los permisos por nacimiento y cuidado y a su cobertura por la Seguridad Social.

En 2019 se aprobó la progresiva equiparación de los permisos de madres y padres con base en tres principios: igualdad, intransferibilidad y remuneración al 100%.

En ese ejercicio, el permiso de paternidad pasó de 5 a 8 semanas; y en 2020, a 12.

En 2021 entró en vigor la equiparación total y el permiso pasó a ser de 16 semanas, seis de las cuales deben disfrutarse inmediatamente después del parto o resolución judicial o administrativa en los casos de adopción, guarda o acogimiento.

El resto del tiempo puede disponerse en periodos sucesivos antes de que el bebé cumpla un año.

La ampliación y equiparación de este permiso ha permitido que el ejercicio de este derecho se haya generalizado entre los padres varones en términos equivalentes a las madres.

Esto repercute, inevitablemente, en la corresponsabilidad: más horas de cuidado infantil, mayor apego entre padres e hijos y menor discriminación laboral a las mujeres, a la vez que aumenta su participación en el empleo y favorece la reducción de la brecha de género.