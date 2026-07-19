El Ayuntamiento de Valencia licita la recuperación de la fachada y las cúpulas del Mercado Central por 818.000€

El Ayuntamiento de Valencia ha sacado a licitación las obras de limpieza y mantenimiento de la fachada y las cúpulas del Mercado Central, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Así, ha detallado que esta actuación contempla la ejecución del proyecto elaborado por el equipo de Arae Patrimonio y Restauración SLP, liderado por el arquitecto Xavier Laumain, una empresa especializada en la conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural.

El presupuesto de este procedimiento asciende a 817.953,48 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de cinco meses desde el momento de la adjudicación y firma definitiva con la empresa que se alce vencedora del proceso.

La administración local ha señalado que la intervención para la limpieza de la fachada, las cúpulas y los lucernarios del Mercado Central de València "es un hito", dado que "en los últimos veinte años no ha tenido una actuación de estas características" y "muy necesaria".

Además, estos trabajos buscan recuperar el color de la Senyera y los escudos de la ciudad que en la actualidad no se ven, así como limpiar la piedra de la fachada.

"Es un proceso complejo por el alto valor patrimonial de este edificio, pero que busca recuperar la imagen de esta joya valenciana. Unos trabajos muy necesarios que devolverán el esplendor al Mercado Central de València", ha afirmado el concejal de Mercados, Santiago Ballester.

El Ayuntamiento ha detallado que la intervención en este recinto comercial, "uno de los mayores símbolos históricos, comerciales y turísticos" de la capital valenciana que se construyó entre 1914 y 1928, incluye diversos trabajos de limpieza, reparación y sustitución de elementos.

El proyecto contempla la limpieza de lamas, cristales, vidrieras, elementos cerámicos, piedra y morteros mediante técnicas específicas -tanto químicas como mecánicas-, "con especial cuidado en materiales frágiles".

De igual modo, se sustituirán las lamas y los cristales dañados, priorizando aquellos que supongan algún tipo de riesgo. Además, se restaurarán vidrieras cuando sea necesario. De esta manera, las labores de limpieza sacarán a la luz los colores de la Reial Senyera y el escudo de la ciudad, ha insistido el consistorio.

"Máxima delicadeza"

La limpieza de los cristales -fachada, lucernarios y cúpulas-, se realizará "con la máxima delicadeza por parte de operarios especializados en trabajos verticales, bajo la supervisión de un restaurador".

Se retirarán las lamas dañadas y en el caso de las lamas de color amarillo, se sustituirán por otras del mismo color. Las lamas de la puerta recayente a la plaza Ciudad de Brujas, que estuvieron pintadas de rojo, se sustituirán por otras lamas del mismo color que las existentes.

Cuando el cristal esté retirado, y si no se dispone inmediatamente del cristal de recambio, se instalará en el hueco un cerramiento de policarbonato cortado a las dimensiones exactas para impedir la entrada de agua o aves al edificio.

El Ayuntamiento ha destacado que existe "una gran variedad de dimensiones de cristales, debido a la geometría de las cúpulas y de los cerramientos de fachada, según detalla el equipo redactor del proyecto".

Al ser el Mercado Central un Bien de Interés Cultural (BIC), el proyecto cuenta con todos los informes favorables de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat y de los distintos servicios municipales implicados.

En coordinación con los servicios municipales, la empresa adjudicataria de esta licitación deberá iniciar la intervención por la fachada recayente a la avenida del Oeste y los trabajos continuarán siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj, para finalizar en la fachada recayente a la plaza Ciudad de Brujas.

Molestias y riesgos

Para minimizar las molestias a vendedores, clientes y visitantes, se tendrán en cuenta los meses de máxima venta o de periodos festivos para suspender las obras temporalmente, ha detallado la administración local.

Durante la intervención se aplicarán medidas de seguridad y organización, como la ejecución de ciertos trabajos fuera del horario de apertura del mercado, protección de los puestos y delimitación de zonas de obra para "minimizar riesgos y garantizar el correcto funcionamiento del edificio municipal durante la ejecución de los trabajos".