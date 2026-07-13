PP y Vox aprueban el "arraigo real, duradero y verificable" para acceder a los programas de compra de vivienda

El Partido Popular y Vox mostraron plena sintonía este lunes en la comisión de Economía de Les Corts Valencianes durante el primer día de debate de enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat de 2026, incluida la incorporación de la llamada 'prioridad nacional' que reclamaban los segundos en las cuentas.

El PP respaldó diferentes enmiendas planteadas por el grupo parlamentario de José María Llanos en las que pedían incorporar este criterio, que quedó reflejado en los objetivos de varias líneas y programas de Vivienda.

Así, por ejemplo, en el programa de función social de la vivienda uno de los objetivos básicos es "incentivar el acceso a la compra de vivienda a través de programas que contribuyan a facilitar la compra de vivienda por parte de jóvenes, incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente".

Un principio que, agrega, "procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante de la región".

Este objetivo, por ejemplo, también Vox lo había incorporado en diversas líneas de ayudas públicas, como la Renta Valenciana de Inclusión. Aunque este debate se abordará durante la jornada de este martes, si bien se espera que el resultado de la votación sea el mismo.

Entre las enmiendas aprobadas este lunes también se encuentran algunas destinadas a luchar contra la ocupación ilegal. Entre ellas, una partida de 500.000 euros para otorgar ayudas a las víctimas de este delito para que puedan destinarlas a reparar los daños sufridos.

Asimismo, por 7 votos a favor y 6 en contra, PP y Vox acordaron incorporar una partida de medio millón de euros también para otorgar ayudas a propietarios de viviendas con el fin de "incentivar el arrendamiento, mediante la financiación de pólizas que garanticen el cobro de rentas y la protección del inmueble".

Esto es, que si un casero deja de percibir el alquiler por parte del inquilino, la Generalitat aseguraría el pago de la cuota para garantizar que las viviendas vacías que hay en estos momentos en la autonomía puedan salir al mercado del alquiler y no dejen de hacerlo por miedo a impagos.

PP y Vox también crean una partida de 500.000 euros para recuperar viviendas ocupadas ilegalmente que sean propiedad de la Generalitat. Así, incrementan los fondos de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVhA) para que lo destine a este fin.

La aritmética en la comisión fue constante: todas las enmiendas que fueron aprobadas salieron adelante con el apoyo de los 2 diputados de Vox y 5 del PP, por lo que los votos en contra de PSPV y Compromís, con 4 y 2 diputados respectivamente, no fueron suficientes para vetar ninguna de ellas.