La jueza eleva a 231 el número de muertes de la dana al aceptar como víctima a un hombre que sufrió un infarto en Benetússer

Un hombre se protege de la lluvia con un paraguas en Benetússer tras la dana. Alejandro Martínez Vélez Ep

La titular del Juzgado número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha dictado este lunes un auto en el que eleva a 231 el número oficial de víctimas mortales causadas por la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024.

La última víctima reconocida por la autoridad judicial es "un hombre de avanzada edad que falleció a causa de un infarto agudo de miocardio en su domicilio de Benetússer en la noche del mismo día de la barrancada", según informó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La instructora ha dictado esta resolución después de que el Ministerio Fiscal emitiera un informe en el que consideraba procedente la inclusión de este fallecimiento en la investigación.

El número de víctimas de la dana ya ha sido modificado en varias ocasiones para abarcar muertes como la de este hombre, que no fueron causadas por el agua pero sí derivadas de las inundaciones provocadas por los desbordamientos del barranco del Poyo -que fue la más mortífera- y los ríos Magro y Turia el 29 de octubre de 2024.

Según recoge el auto, el informe médico forense señalaba que no podía establecer un nexo de causalidad entre el fallecimiento y las circunstancias sufridas por este hombre el 29 de octubre de 2024, aunque sí podría considerarse como "una concausa contemporánea al episodio de estrés agudo sufrido".

"Las circunstancias estresantes de tal magnitud como lo sucedido en la dana, que partían de un estado patológico previo, derivaron en el fallecimiento", señala la magistrada, "por un infarto agudo de miocardio el 29 de octubre de 2024, ante la situación que estaba viviendo y que estaba viendo desde su domicilio".

La instructora deja por tanto sin efecto el sobreseimiento acordado previamente en otras diligencias previas relativas a esta defunción para unirlas a la causa en la que se investigan presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia.