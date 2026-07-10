'Lucía, mi pediatra', madrina de la Graduación 2026 de la VIU: "El conocimiento cobra sentido si mejora la vida de los demás"

La pediatra, escritora y divulgadora científica Lucía Galán, madrina de la Graduación 2026 de la VIU. EE

Un total de 18.026 estudiantes de Grado y Máster de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, han culminado sus estudios, convirtiéndose en la promoción más numerosa de la historia de la universidad.

La ceremonia de graduación, celebrada bajo el lema Ábrete al mundo en el Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia, contó con la pediatra, escritora y divulgadora científica Lucía Galán como madrina.

Más conocida como 'Lucía, mi pediatra', Galán abrió el acto animando a los nuevos titulados a seguir aprendiendo durante toda su vida.

"Nunca es tarde para abrir una puerta nueva, para aprender, para cambiar de rumbo, para crecer y para mirar el mundo con otros ojos", afirmó.

La divulgadora recordó a los nuevos profesionales egresados de VIU que el actual contexto exige rigor, evidencia científica, pensamiento crítico y excelencia, pero también escucha, humildad y compasión.

"El conocimiento cobra sentido cuando mejora la vida de los demás. Esa es la verdadera grandeza del conocimiento", señaló Galán.

Como madrina de la Graduación 2026, trasladó tres mensajes a los estudiantes: el primero, no dejar nunca de aprender porque, aunque el mundo cambia, "hay algo que no cambia: la necesidad de personas preparadas, honestas y comprometidas".

El segundo, cuidar su vocación, pero también de sí mismos.

"No tenéis que vivir siempre en modo supervivencia. Cuidarse no es egoísmo. Cuidarse es responsabilidad porque el mundo no necesita profesionales perfectos. Necesita profesionales humanos, lúcidos, comprometidos y sanos", recalcó

Por último, dijo, "no os volváis indiferentes". "Cuando no puedes cambiarlo todo, todavía puedes decidir no mirar hacia otro lado", les recordó a los jóvenes.

Como mensaje final, Lucía destacó la importancia de los pequeños gestos: "No todos vamos a cambiar el mundo de golpe. Pero todos podemos cambiar el mundo pequeño que tocamos cada día. El mundo de un paciente. El mundo de un alumno. El mundo de una familia. El mundo de un equipo. El mundo de una comunidad".

Promoción más numerosa

La promoción reúne a estudiantes de 76 nacionalidades y cuenta con un 26 % de egresados procedentes de Latinoamérica, un reflejo de la consolidación de su modelo educativo y de su creciente proyección internacional como universidad online.

La Graduación 2026 fue presidida por Eva María Giner Larza, rectora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y reunió también a representantes académicos e institucionales.

Graduación 2026 de la VIU. EE

Entre ellos, Esther Gómez, Secretaria Autonómica de Universidades; José Antonio Pérez Juan, Director General de Universidades; José Ramos, director general de Planeta Formación y Universidades en Madrid y Valencia; o Montserrat Civera, directora académica de Planeta Formación y Universidades.

También hicieron acto de presencia Ana Gavín, directora de Relaciones Editoriales de Grupo Planeta; Inmaculada García, directora general de Confederación Valenciana de Empresarios (CEV) y Francisco Mora, catedrático y ex rector de la UPV; ambos miembros del Consejo Asesor de VIU.

Pensamiento crítico

En un contexto marcado por las leyes del algoritmo y el imparable avance de la tecnología, la rectora de VIU, Eva María Giner Larza, defendió el papel de las universidades como espacios capaces de formar profesionales que integren el saberespecializado y la comprensión humanista.

"El conocimiento técnico permite construir el futuro, pero el humanismo permite que merezca la pena vivir en él", afirmó.

La rectora subrayó, además, que la misión de VIU trasciende la preparación para un mercado laboral cambiante y pasa por formar personas capaces de contribuir al progreso de una sociedad "despierta, plural e intelectualmente valiente".

Así se dirigió a los graduados: "La sociedad necesitará de vosotros, más que vuestra competencia profesional, para la que confiamos haberos formado desde la excelencia, criterio, serenidad y sentido ético. Valores que en VIU siempre hemos creído inseparables del estudio de cualquier disciplina".

Para finalizar, aseguró que "el verdadero propósito de la formación universitaria es trascender las oportunidades individuales y contribuir a la construcción de una sociedad más inteligente, más abierta y, por tanto, más libre".

Graduación 2026 de la VIU. EE

En la misma línea, Montserrat Civera, directora académica de Planeta Formación y Universidades (PFU), animó a los graduados de VIU a que no pierdan "el sentido crítico y el calado ético, aquello que os hace profundamente humanos, en un entorno con grandes retos y oportunidades que se derivan de la Inteligencia artificial".

"Haciendo referencia a la filosofía griega clásica, regiros por el amor a la verdad, a la bondad y a la belleza. Son tres claves que os permitirán ser grandes profesionales, y lo que es más importante, personas íntegras, y por ello más felices", aconsejó.

Talento y compromiso

La ceremonia concluyó con un reconocimiento a la excelencia académica y al compromiso de la comunidad universitaria.

VIU distinguió con los premios Mérito y Compromiso VIU a cinco estudiantes por su trayectoria, implicación y valores, que compartieron unas palabras en representación de la promoción durante el acto.

Los premios recayeron en José Luis Labiaga Flores (Grado en Psicología), Shael Rosas Ortiz (Máster Universitario en Psicopedagogía), Javier Mendoza Moreno (Máster Universitario en Periodismo Multimedia), Andrés Gil Gómez de la Serna (Grado en Ingeniería de Organización Industrial) y Antonella Martínez (Grado en Relaciones Internacionales).

La universidad reconoció también la labor de cinco docentes por su dedicación y contribución a la formación del alumnado.

Los reconocimientos a mejor docente fueron para el director del Máster en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario, D. Javier Mesas Fernández; la Directora de Título del Máster Universitario en Formación del Profesorado, Dña. Ana Lucía de Vega Martín; la profesora titular y Responsable de Investigación, Dña. Carmen María Cedillo Corrochano; el director del Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web, D. Ismael de Fez Lava; y el profesor D. José Manuel Vidagany Peláez.