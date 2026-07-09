Tellado ensalza los presupuestos de Llorca frente a la parálisis de Sánchez pero evita concretar si será candidato

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha regresado este jueves a Valencia para presentar al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en el desayuno informativo celebrado por Nueva Economía Fórum.

Una cita en la que ha aprovechado para celebrar que el jefe del Consell haya logrado pactar los Presupuestos de la Generalitat de 2026 apenas siete meses después de llegar al cargo. "Ha conseguido lo que Pedro Sánchez no ha logrado en cuatro años: unas cuentas que dan estabilidad y esperanza", ha reprochado.

Tras contraponer la situación autonómica al escenario estatal, el número dos de Feijóo ha recriminado que la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024 se haya tenido que hacer "sin el Gobierno de España, que ha abandonado a la Comunitat Valenciana".

"Llorca y sus miembros del Gobierno llegaron hace siete meses en condiciones nada fáciles, y en ese tiempo han logrado consolidar y apuntalar la normalidad para esta tierra: recuperación, crear oportunidades y empleos, devolver brillo a una autonomía que es motor de España. Todo esto han tenido que hacerlo solos", ha apuntado.

Una evolución que, ha dicho, "no es casualidad" porque "Pérez Llorca viene aprendido de casa". "Pasó 10 años al frente de su municipio -fue alcalde de Finestrat- donde llegó a obtener 11 concejales de 13. No es casualidad, sino el trabajo bien hecho que avala su candidatura y que es el ADN del Partido Popular", ha subrayado.

Pese a los elogios, no obstante, el secretario general del Partido Popular ha evitado concretar si el presidente del Gobierno valenciano será el candidato popular a la Generalitat para 2027.

Tellado apenas ha llegado a advertir que la cita ha generado "mucha expectación". "Creo que eso es una buena noticia porque indica con claridad que el presente y futuro de la Comunitat Valenciana pasa por el PP de la Comunitat Valenciana", ha manifestado.

En la recta final del desayuno informativo, preguntado al respecto, Pérez Llorca ha asegurado que llegó a ser presidente de la Generalitat de forma diferente a cómo se hace habitualmente: no lo hizo tras un proceso electoral, sino "en una situación muy complicada".

"Me llamó mi presidente para ofrecerme serlo y agradecí el gesto. Fui responsable y asumí el compromiso centrado únicamente en una cosa: solucionar los problemas de la gente y atender las necesidades que tenía la Comunitat", ha dicho tras advertir que en aquel momento no pidió "nada".

"Hoy también sigo con esa idea y no pido nada a cambio. Mi partido me pidió una misión y voy a cumplir: gestionar bien las cosas. Yo estaré acatando lo que se me diga. Vivo con absoluta tranquilidad este debate", ha agregado.

Del mismo modo, ha puntualizado que como presidente de la Generalitat tiene "una responsabilidad". "A diferencia de otros, lo hago con exclusividad", ha zanjado en una clara alusión a la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, quien compagina su cargo institucional con los actos como candidata del PSPV a la Generalitat.

En referencia a la convocatoria de un congreso, algo que reclamó este miércoles el expresident de la Generalitat, Francisco Camps, Pérez Llorca ha advertido que como "persona que se ha dedicado a todo lo orgánico", "claro" que cree que se tienen que convocar los congresos regionales.

"Pero esto es como las elecciones generales, no sabemos si se van a convocar en meses o no. Y la gente no nos perdonaría que estuviéramos pendiente de eso en lugar de gestionar", ha concluido en este sentido.

"Alijo de droga"

El secretario general del PP, durante la presentación, ha reconocido que la autonomía necesita un cambio del modelo de financiación. "Sánchez ha pasado del 'si necesitan ayuda, que la pidan' al 'si necesitan más dinero, que me voten. Eso es el PSOE: privilegios para unos y agravios para los demás", ha censurado.

Una situación que, según ha prometido, "se acabará cuando se convoquen elecciones en España", ya que el PP "impulsará un sistema de financiación justo y duradero en el tiempo, negociado con todos. Porque lo que es de todos, se pacta con todos. Sin engaños, chantajes ni enfrentamientos".

"Se dejará de utilizar el dinero de todos para comprar un puñado de escaños", ha agregado para acto seguido reprochar que con Sánchez en el Gobierno "se sucede el carrusel de la corrupción".

"Sánchez y sus 126 imputados deben salir del poder de forma inmediata de las instituciones, por meralimpieza democrática", ha cargado Tellado, quien también ha hecho mención al "silencio de Zapatero sobre las joyas".

En este punto ha sufrido un lapsus al cuestionar por qué el expresidente del Gobierno socialista prometió dar explicaciones en una semana "sobre el alijo de drogas" -en referencia a las joyas halladas en una caja fuerte de Ferraz- y sin embargo no lo ha hecho pasadas tres semanas del hallazgo.

Con todo, ha enfrentado de nuevo el escenario nacional a la "buena labor del PP en sus gobiernos autonómicos", el "mejor aval" de su partido. "El PP está preparado para darle a España el cambio de Gobierno, y para la Comunitat Valenciana será como pasar de la noche al día. Esta tierra volverá a tener un gobierno amigo que hoy no tiene".