Mónica Oltra 'toma las riendas' de Compromís en Valencia: va a su primera reunión del grupo y asume la atención a los medios

Mónica Oltra ya ha comenzado a ejercer de facto como líder de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia apenas dos días después de ser ratificada como candidata a la Alcaldía para las elecciones municipales de mayo de 2027.

La exvicepresidenta de la Generalitat ha participado este lunes por primera vez en la reunión del grupo municipal. Una cita que los concejales de Compromís en el consistorio mantienen cada semana para coordinar la actividad que llevarán a cabo.

En esta ocasión, según fuentes presentes en la reunión, se le ha trasladado a la exvicepresidenta de la Generalitat cuáles son las mociones en las que están trabajando, así como los plazos en los que se deben registrar las preguntas para el pleno o las interpelaciones.

La intención, ahora, es que la exportavoz del Gobierno valenciano participe de forma habitual en estas reuniones para prepararse de cara a la cita en las urnas que se producirán dentro de 10 meses y en la que disputará la vara de mando a María José Catalá.

Lo hará, eso sí, cuando su agenda se lo permita, dado que por el momento compagina los actos de candidata con su actividad profesional. Es abogada de profesión y mantiene abierto su despacho.

En esta primera toma de contacto, la candidata ya ha trasladado a los ediles los asuntos que, a su juicio, deberían tratar de liderar Compromís. Entre ellos, cuestiones relacionadas con el futuro de los mercados municipales y con la necesidad de impulsar medidas para mitigar los efectos del cambio climático en Valencia.

Vox y el Sindicat d'Estudiants

Ahora bien, la participación de Oltra en la vida activa del grupo municipal no ha quedado en la mera asistencia a la reunión preparatoria de la semana.

Horas antes ha participado en el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Valencia en recuerdo de la última víctima de violencia machista asesinada en Alicante.

Asimismo, ha mostrado públicamente su respaldo al Sindicat d'Estudiants tras denunciar el allanamiento de su sede por parte del concejal de Vox, Juanma Badenas.

La presencia de Oltra en la reunión del grupo municipal supone el primer paso de su integración en la dinámica institucional de Compromís en el consistorio, apenas 48 horas después de que la coalición oficializara su candidatura al Ayuntamiento.

Con su participación en los órganos de coordinación y su papel como portavoz ante los medios, la dirigente empieza a asumir cierto protagonismo en la estrategia municipal de la formación.