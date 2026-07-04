Una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA)

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Valencia

Fallece una mujer de 60 años en la piscina municipal de Mislata (Valencia), que permanece cerrada

El Ayuntamiento ha comunicado que todo apunta a que la muerte se produjo por un fallo cardíaco irreversible

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Una mujer de 60 años ha fallecido a mediodía de este sábado en la piscina municipal de Mislata (Valencia) y el Ayuntamiento ha decidido mantener la instalación cerrada durante toda la jornada de hoy.

Según ha informado el Consistorio en sus redes sociales y ha confirmado EFE de fuentes municipales, la fallecida es una usuaria de 60 años procedente de un centro de la vecina localidad de Quart de Poblet.

"Pese a la rápida actuación del equipo de socorrismo, la Policía Local, la Policía Nacional y el Samu, todo apunta a que el fallecimiento se produjo por un fallo cardíaco irreversible", añade el Consistorio.

El Ayuntamiento ha trasladado su "más sentido pésame a familiares, amistades y a todas las personas cercanas" de la bañista fallecida.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencia (CICU) ha informado de que ha entrado el aviso a las 11:52h y se ha movilizado un SAMU.

Los socorristas han iniciado las maniobras de reanimación que posteriormente han continuado los sanitarios a su llegada, pero finalmente la mujer ha fallecido.