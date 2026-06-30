La Generalitat destinará en sus presupuestos 1,2 millones para "sensores en cauces y monitorizar avenidas"

Las enmiendas del PP a los Presupuestos de la Generalitat de 2026 registradas este lunes incluyen dos partidas relevantes en la Conselleria de Emergencias que dirige Juan Carlos Valderrama. De un lado, 1,2 millones destinados a "suministro e instalación de sensores en cauces para monitorización de avenidas en barrancos".

Se trata de una medida llamativa, puesto que los sensores en cauces son una competencia estatal al depender de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Cabe recordar que, por ejemplo, la propia Generalitat incluyó algunas exigencias al Ejecutivo central en el Plan Endavant, impulsado en su momento por el vicepresidente segundo para la Recuperación Francisco José Gan Pampols.

Entre ellas, "mejorar el SAIH", los sistemas automáticos de información hidrológica instalados en ríos y barrancos para transmitir en tiempo real el caudal de los mismos. Así, ponía de deberes al Gobierno "incrementar los puntos de aforo en las cuencas bajas y sistemas avanzados de medición de lluvias y caudales adicionales en los cauces para detectar crecidas".

Ahora, la Generalitat incorpora a sus propios presupuestos una partida para sensores en cauces.

También hay otra de 450.000 euros dirigida al "suministro e instalación de módulos para una plataforma integral de entrenamiento y gestión operativa de emergencias".

Otras de las enmiendas incluyen 698.000 euros más -que se suman a los 450.000 euros ya presupuestados-, destinados a la compensación a arrendadores o propietarios por la suspensión de procedimientos de desahucio o lanzamiento. En total esta línea suma ya 1.148.000 euros.

Uno de los textos registrados por el PP señala igualmente que las convocatorias de subvenciones en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 podrán prever que los eventuales incrementos sobrevenidos de crédito disponible "posibiliten la adopción de una resolución complementaria de concesión que incluya todas las solicitudes que, cumpliendo todos los requisitos establecidos en la convocatoria, no hubieran resultado beneficiarias por agotamiento de crédito inicial".

No podrán superar en cualquier caso la dotación que anualmente aporta la Generalitat.