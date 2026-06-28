Cuenta atrás en Les Corts: Vox marca distancias con el PP en las enmiendas a los Presupuestos de 2026

La actividad en Les Corts Valencianes durante la próxima semana estará marcada por dos frentes principales: la tramitación de las enmiendas parciales a los presupuestos de la Generalitat para 2026 y el arranque de las comparecencias con los líderes del tripartito de izquierdas en la comisión de investigación sobre el residencial Les Naus de Alicante.

Este lunes, a las 13:00 horas, concluye el plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas parciales a unas cuentas que iniciaron su camino parlamentario el pasado 29 de mayo, como recoge Efe. El calendario previsto apunta a que el proyecto de ley definitivo se someterá a votación para su aprobación final en el pleno de los días 21 y 22 de julio.

En el plano político, el grupo Vox, cuyos votos son imprescindibles para sacar adelante los que serían los terceros presupuestos de la legislatura, ha decidido registrar sus enmiendas en solitario. A diferencia de ocasiones anteriores, no lo hará de forma conjunta con el Partido Popular. Y eso abre un periodo de negociaciones entre ambas formaciones a partir del registro de las propuestas.

Por su parte, la oposición, integrada por el PSPV-PSOE y Compromís, también presentará alegaciones técnicas y políticas. Ambos grupos ya intentaron frenar las cuentas mediante enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas la semana pasada, al no compartir el "espíritu ni el contenido" de la propuesta del Consell.

Tras el registro de este lunes, el siguiente hito será el debate y votación de las enmiendas en comisión, programado para los días 13, 14 y 15 de julio. Una vez superado este trámite, el texto llegará al pleno de finales de mes, donde se espera su ratificación con el respaldo de PP y Vox.

En paralelo, avanza la conocida como Ley de Acompañamiento (Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera), que inició su andadura el pasado viernes. Para este texto legal, el plazo de enmiendas se extiende hasta el 9 de julio, con el objetivo de que sea aprobada el 31 de julio, justo antes del receso estival de sus señorías.

Les Naus

Más allá de lo presupuestario, el foco de atención se desplazará el jueves hacia la comisión de investigación sobre las viviendas de protección pública en Les Naus, en Alicante. En esta primera jornada se analizarán las presuntas irregularidades en la adjudicación de estos inmuebles con la declaración de destacados exresponsables políticos.

Entre los citados a comparecer figuran dos dirigentes del Gobierno tripartito de 2015 a 2018: el exalcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, y el exvicealcalde de Izquierda Unida Miguel Ángel Pavón. A estos se suman otros tres exconcejales y un asesor técnico del departamento de Obras. Esta comisión, que aprobó su plan de trabajo el pasado mayo, tiene previstas más sesiones de declaraciones los días 8 y 23 de julio.