El director general de Transparencia Jorge Bellver evoluciona de manera favorable tras 17 días en la UCI

Las buenas noticias, aunque con mucha, mucha prudencia, han llegado a la familia y al entorno del director general de Transparencia, Jorge Bellver. El alto cargo del Gobierno valenciano, exdiputado autonómico y exconcejal evoluciona de manera favorable tras 17 días ingresado en la UCI de un hospital valenciano, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Bellver sufrió un aneurisma el pasado 10 de junio y fue intervenido de urgencia dos veces. Llegó a estar muy grave. Los días han pasado y el dolor de su familia y la consternación de su entorno, gran parte de él del PP, han dado paso a cierta alegría con gran cautela. "Habíamos pedido un milagro que se está cumpliendo", trasladan a este periódico.

El director general se encuentra permanentemente acompañado. Ya no está en coma inducido, sino consciente, y ha recuperado parte de la movilidad. Su evolución conforme pasan los días está siendo buena dentro de la gravedad.

Todavía permanece en la UCI y la recuperación se prevé larga, aunque la mejoría de la última semana ha sido muy importante.

Bellver acababa de dimitir de su cargo después de que la Audiencia de Valencia confirmara su imputación en el caso Azud cuando ocurrió todo, lo que generó un revuelo interno en el partido considerable.