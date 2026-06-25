Un narco fugado que coordinó la extracción de la coca del Puerto, sobre las detenciones: "Es el Gobierno. Da asco"

Las conversaciones intervenidas por la Policía Nacional en el marco de la trama de narcotráfico 'Spider' en el Puerto de Valencia permitieron a los investigadores no sólo corroborar que los líderes de la red sabían que iban a ser detenidos, sino los comentarios al respecto.

"¿Es el puto Gobierno o qué? No dejan títere con cabeza. Y encima con la mierda de números que hay", le preguntaba uno de los narcos a otro pasadas unas semanas de los arrestos de septiembre de 2025. "Es el puto Gobierno. Da asco. O sube o ya flipas", le contestaba su interlocutor. Unas quejas referentes al precio tan bajo que ha alcanzado el kilogramo de cocaína.

Estos chats figuran en uno de los últimos informes que la Policía ha remitido al juzgado de Instrucción 15 de Valencia, encargado de la causa. Se trata del análisis del móvil de Jonatan G., cuyo modo de vida es el narcotráfico y es considerado por los investigadores como uno de los responsables de los equipos de extracción de la droga de los contenedores del Puerto.

También es quien da las órdenes de ir cobrando a los deudores de capital por temas de narcotráfico y quien activa una oficina de cobro ubicada en Barcelona para que "aprieten" y paguen los deudores. Las personas que forman parte de la citada oficina funcionan como intermediarios para forzar que los deudores abonen el dinero que se debe. En esta ocasión, son deudas contraídas por el narcotráfico y Jonatan gestiona y decide si interviene o no.

Su papel preponderante en la organización también se comprueba en el hecho de que es quien sufraga los gastos de asistencia letrada de su rama de la organización criminal, llegando a pedir el bufete de abogados la cantidad de 20.000 euros por asistencia a varios representados.

Cuando en septiembre de 2025 estalló la operación que se saldó con 81 detenciones, se fugó y se refugió en una casa de un municipio de Castellón, donde fue arrestado un mes después (en octubre).

Además, "tiró" los teléfonos antiguos y adquirió lo que en el argot del narcotráfico se conocen como "teléfonos limpios", por lo que pese a que se le intervino el móvil no hay conversaciones anteriores a ese mes.

El informe señala igualmente que Jonatan utiliza algún coche "caleta". Es un vehículo con modificaciones para crear un escondite, el cual se activa mediante algún tipo de mecanismo mecánico, eléctrico o electrónico y que a simple vista es imperceptible, siendo utilizado dicho compartimento para el transporte de sustancias ilícitas o dinero. Aquí ocultaba cocaína.

El enfado por los agentes encubiertos

Sus conversaciones telefónicas, además de considerar al Gobierno culpable de las detenciones, también evidencian el enfado por los agentes encubiertos en la presunta organización criminal. Su papel fue fundamental para destapar todo el entramado, su funcionamiento interno y los delitos cometidos. Una prueba clave en esta investigación.

"Parece ser que el viernes cayó un contenedor con 1.900 kilos, que han caído no sé si son dos o tres albaneses, ¿vale? Es el mismo asunto, lo meten todo en lo de Instrucción 15. Eh, sorpresivamente el camionero que sacó el camión con la droga, ese no aparece, con lo cual es evidente que es el agente encubierto que sigue todavía encubierto ¿vale? Nada, que lo sepas, ciao", le cuenta Jonatan a uno de los narcos.

Se refería a un contenedor que transportó la cocaína intervenida por el Grupo de Estupefacientes de la Policía en el que fueron aprehendidos 1.481 ladrillos. En el momento del asalto se detuvo a tres personas, dos varones de origen albanés y una mujer de origen marroquí.

"O sea que aún están los ‘infiltraos’ por ahí, ¿no? Aún están dando por culo los ‘infiltraos’ Buaj", le responde el otro narco, quien cree que la Policía le está vigilando.

Otra de las conversaciones más relevantes para la Policía porque evidencian el importante rol de Jonatan en la organización es la relativa a una operación que no se ha podido comprobar si se llevó o no a cabo entre varios narcos. Planeaban traer cocaína desde Sudamérica y abonarle al empresario de origen "la nada desdeñable cantidad de un millón de euros", destacan los agentes en su informe. Este importe ascendía a algo más del 8% del valor de la operación.

Entre los chats también aparecían fotografías de kilos de cocaína. Algunos de los envoltorios resultan curiosos, puesto que llevaban el sello CR7 y la bandera de Portugal, en clara referencia a Cristiano Ronaldo. Sobre algunos kilos, además, se observa un periódico de esa jornada. Una manera de probar el día al que correspondía.