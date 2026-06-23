El portavoz del PP pide que el acta de la reunión de portavoces recoja que Baldoví le llamó "puto maleducado"

El portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Nando Pastor, ha presentado este martes un escrito en el Parlamento valenciano para pedir que el borrador del acta de la última Junta de Síndics recoja las expresiones que le dedicó Joan Baldoví, portavoz de Compromís. La Mesa ha aprobado esta solicitud, y así constará.

Como publicó EL ESPAÑOL, la tensión se elevó en aquella reunión del 9 de junio hasta el punto de que Baldoví estalló y le espetó a Pastor "eres un puto maleducado" para sorpresa de los presentes. El segundo le pidió que retirara estas palabras. Sin embargo, el portavoz de Compromís le respondió "yo no me retracto de nada".

El portavoz del PP señala en su escrito que fue una "una actitud impropia del cargo que representa" y que pese a que le solicitó que retirase lo que había dicho, Baldoví lo reiteró. Por ello, pide que se reproduzcan las palabras literales en el acta de aquella Junta de Síndics.

La versión de los hechos según a quién se pregunte no es que difiera mucho. Pero sí las razones, pues cada uno lleva el contexto a su terreno.

Las Juntas de Síndics son las reuniones en las que normalmente participan los portavoces, portavoces adjuntos y los miembros de la Mesa de Les Corts, además de algún representante del Gobierno valenciano. Sirven para fijar el orden del día de los plenos u ordenar los debates.

Actualmente, el PP y Vox tienen mayoría en la Cámara, por lo que son los que deciden todo este tipo de cuestiones. Entra dentro de lo habitual que esas decisiones provoquen discrepancias en la orilla del PSPV y Compromís, pues la oposición siempre encuentra que es insuficiente la fiscalización a los miembros del Ejecutivo, que en muchas ocasiones trata de soslayar la labor del Parlamento.

Les Corts se encuentran en plena tramitación de los Presupuestos de la Generalitat de 2026, por lo que la actividad decae y todo queda condicionado a ello. Pero hay cuestiones pendientes y a la oposición no le gusta eso de acortar plenos y comisiones al suponer una menor visibilidad de su trabajo.

La polémica Junta

La Junta de Síndics del 9 de junio se alargó durante una hora, algo que tampoco es muy común puesto que suele durar bastante menos. Ésta tenía que ordenar el pleno de mañana miércoles.

Allí, el PP comunicó que sería de una sola sesión en la que se incluían multitud de puntos: enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos presentadas por el PSPV y Compromís; sesión de control del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; convalidación del decreto que marca las nuevas reglas para el taxi y VTC en la Comunitat; debate y votación del dictamen del conocido como Plan Simplifica II; y debate y votación del dictamen de la comisión de la dana a la que la derecha dio carpetazo sin que acabaran sus trabajos.

La izquierda manifestó el cúmulo de cuestiones con las que no estaba de acuerdo. Según fuentes conocedoras de lo sucedido, el portavoz del PSPV, José Muñoz, comenzó la reunión reprochando a la Mesa que no tramitara algunas de las iniciativas planteadas por su grupo como la reprobación a la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero.

La derecha argumentó que en este tipo de textos no se pueden incluir valoraciones, pero al síndic socialista no le pareció una razón de peso debido a que, a su juicio, sí se han tramitado otras de Vox que atacan a Pedro Sánchez.

"No me retracto de nada"

Más adelante llegó el turno de Baldoví. De acuerdo con fuentes parlamentarias, comenzó a criticar que en el pleno del miércoles no hubiera ni iniciativas de la oposición ni sesión de control a los consellers -como se suele incluir cuando hay al presidente-. También censuró que no hubiera apenas ni plenos ni comisiones desde el día 4 al 30 de este mes.

En aquel momento, el portavoz del PP le hizo alguna 'escuchita' a Víctor Soler, secretario primero de Les Corts. Según una de las versiones recopiladas, le dijo algún comentario del tipo que Baldoví contaba los meses desde el día 5.

El portavoz de Compromís, al parecer, ni siquiera lo escuchó bien pero le sentó realmente mal. Y saltó. Ahí fue donde pronunció el "eres un puto maleducado".

Los populares, preguntados al respecto, criticaron la "agresividad" de Baldoví. Desde Compromís, por su parte, justificaron que fue un "arrebato" por la "actitud chulesca" de Pastor "todo el rato". Aseguraron que no hizo una 'escuchita' a Víctor Soler sino varias.

El cabreo fue notorio. "Veníamos muy calientes. Todo era discutir", admitieron algunos conocedores del episodio. "Desde el mes pasado no podemos hacer preguntas a los consellers, y especialmente a la de Educación con la huelga de docentes. Tampoco responde el Gobierno a nuestras peticiones de documentación", argumentaron desde los grupos de la oposición.

Fuentes de Compromís reconocieron que Baldoví estaba "profundamente indignado" y que es "consciente" de su exceso verbal. Pero no mostró arrepentimiento. "Están pasando cosas que nunca han pasado antes en Les Corts", zanjaron.