Toda la izquierda cierra filas con Bernabé en el Congreso: alaba su gestión de la dana y evita el ataque el Gobierno

"Usted estuvo a la altura en la emergencia". "Es una política íntegra, valiente y trabajadora que ha tenido gran empatía por las víctimas". "Ya sabemos que su gestión fue buena". Podrían haber sido fácilmente afirmaciones de su partido, el PSOE, hacia Pilar Bernabé, que este lunes ha comparecido en la comisión de investigación de la dana del Congreso.

Pero han sido alabanzas de los partidos de la izquierda, especialmente de representantes de Compromís (Alberto Ibáñez) y Esquerra Unida (Nahuel González), del mismo grupo parlamentario (Sumar).

Bernabé acudía a dar explicaciones de su papel en la tragedia del 29 de octubre de 2024. Su comparecencia, como ya ocurrió en la del Senado, se ha centrado en defender la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, de ella misma y de las agencias estatales (la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar) sin ninguna autocrítica.

En aquella comparecencia en la Cámara Baja dominó en la dialéctica. Esta vez, aunque ha salido 'viva' igualmente, sobre todo el PP le ha apretado con las responsabilidades no ejercidas. El momento de mayor tensión se ha vuelto a producir con este grupo, en el que le ha interrogado el diputado Óscar Clavell.

El parlamentario le ha preguntado por el hecho de que, según el plan de Emergencias, ella era codirectora y la dirección la ostentaba la consellera del ramo, Salomé Pradas. Clavell le ha recordado que el propio subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, también lo declaró ante la jueza. Sin embargo, Bernabé lo ha negado. Esta organización jerárquica, ha insistido, nunca se puso en marcha y el Plan de Inundaciones daba toda la responsabilidad a la consellera.

Otro de los momentos en los que se ha enzarzado con el diputado ha sido cuando éste le ha cuestionado sobre si le parecía normal que el jefe superior de Policía estuviera celebrando una jubilación en Madrid el día de la dana. La delegada del Gobierno le ha replicado que estaba en una reunión a la que le llamaron los altos mandos y Clavell le ha dicho que la celebración fue después de eso.

A preguntas del PP, Bernabé también ha negado que interviniera en el Es-Alert o en las medidas que se estaban debatiendo en el Cecopi. Sin embargo, el diputado popular le ha recordado que sí lo hizo, pues opinó que había que mandar la alerta a toda la provincia y sugirió un confinamiento, tal como declaró ante la jueza el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat, José Ángel Núñez.

Todas estas cuestiones eran la manera del PP de intentar probar que la delegada del Gobierno sí tenía capacidad para intervenir o sugerir medidas. Del mismo modo, y ante la defensa de Bernabé sobre la actuación de los organismos estatales, Clavell ha hecho hincapié en el informe de la Guardia Civil que concluyó que la Aemet no facilitó información y comunicó con retrasos injustificados los avisos rojos por lluvias.

"Yo respaldo a la jueza", ha contestado la delegada del Gobierno, quien ha valorado que ese análisis estaba "descontextualizado" porque se hizo con anterioridad a que se conocieran nuevas informaciones en la causa judicial.

"¿Quiere decir que la Guardia Civil miente", le ha repreguntado el diputado. Bernabé no se ha bajado de su tesis.

El papel de la CHJ

El parlamentario le ha cuestionado sobre si supo que bajaban más de 1.600m3/s por el barranco del Poyo y si le avisó el presidente de la CHJ, Miguel Polo. "La CHJ dio toda la información al Centro de Coordinación de Emergencias a través del SAIH, la responsable de los barrancos es la Generalitat", ha argumentado. Polo, ha comentado, hablaba de lo que dependía de él, que era la presa de Forata y el riesgo que comportaba su posible colapso.

Sobre este último punto discrepan diversos técnicos de Emergencias que han declarado en el juzgado, y los cuales han remarcado que era la Confederación la que tendría que haber realizado ese análisis de lo que podía ocurrir en los cauces.

Bernabé ha justificado igualmente el retraso en las obras hidráulicas por parte del Gobierno. "Las obras no se paralizaron" durante los ejecutivos socialistas, ha dicho, sino que "estaban pendientes de las autorizaciones pertinentes" y ahora (tras la dana) ya están en marcha, ha apuntado.

La delegada ha defendido que el Gobierno de España "estuvo siempre a disposición de la emergencia" y que envió recursos de manera rápida. No ha mencionado la insuficiencia de efectivos desplegados durante los primeros días criticada por muchas poblaciones afectadas. "Antes de que saliera la luz el día 30 había 1.200 efectivos de la UME y paulatinamente fueron viviendo más, hasta 30.000", ha añadido.

"Los estamentos del Gobierno estaban alerta, trabajando y dando toda la información. Fue la Generalitat la que no nos dio la información que debía darnos en los espacios correspondientes, como las llamadas del 112 o los análisis de los registros", ha incidido.

Bernabé ha hecho hincapié de nuevo en que a las 12.20 le ofreció la UME a la consellera Pradas; que en cuanto supo del desbordamiento en Paiporta informó en el Cecopi; y que se enteró casi un mes después de que había 11.000 llamadas al 112 y hace 4 días de que a las 18.00 horas miembros del Consell sabían que se había desbordado el río en Chiva.

Igualmente, ha señalado que la declaración de la emergencia nacional hubiera sido peor porque la gestión tiene que ser de la administración del territorio, con los recursos que tiene.