El PSOE aprobó en Valencia promociones de vivienda protegida con piscina como las que ahora critica

El PSOE aprobó cuando gobernaba en el Ayuntamiento de Valencia una promoción de vivienda protegida con piscina igual a la que ahora critica desde la oposición.

Concretamente, la concejala de Urbanismo de entonces, la también líder del PSPV en la ciudad, Sandra Gómez, firmó el 3 de marzo de 2022 la licencia urbanística a Albamore Desarrollos Urbanos, del grupo Albaluz, para la construcción de un edificio de nueva planta de uso residencial en la Calle Ángel Villena en el barrio de Quatre Carreres, cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Según el expediente al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se trata de un inmueble de 15 alturas y 62 viviendas de VPP, con zonas comunes ajardinadas y una piscina.

Este hecho no impidió al actual portavoz del grupo municipal socialista en el Consistorio, Borja Sanjuán, criticar otro bloque de vivienda protegida aprobado por el actual equipo de gobierno (compuesto por PP y Vox) por incluir una piscina. La promotora es la misma: Albaluz.

Sanjuán aseguró que se había producido un "cambio de planeamiento" para permitir que unos adosados de VPP en Nazaret pudieran contar con esta instalación acuática. Lo calificó de "escándalo" y apuntó a un "sobrepago en B" o que se quiera hacer "algún favor" a las personas que reservaron la vivienda antes de la modificación.

"Me parece, como mínimo, curioso. No sé si alguien cree que algún constructor o promotor privado, una vez ha pactado su vivienda, le va a regalar una piscina", aseguró en abril de este año.

Llegó incluso a preguntar al concejal de Urbanismo, Juan Giner, si "había elegido bañador para visitar a algún amigo suyo". La promotora, según ha podido saber este periódico, decidió incorporar la instalación tras hallar la fórmula para incorporarla con el objetivo de unificar las calidades y prestaciones de todos sus proyectos, en los que acostumbra a incorporar la piscina.

Preguntado sobre qué diferencia el proyecto con piscina del PP con el que aprobó en su día el PSOE, Sanjuán manifiesta a este periódico que aquella promoción, como muchas otras, salió adelante porque el consistorio de entonces se veía ante la difícil disyuntiva de permitir el desarrollo de proyectos con agilidad en base a la ordenación vigente e implantar sus políticas provocando una demora en los mismos.

Render del edificio con piscina aprobado por el PSOE. EE

Estudio de detalle

La previsión del Ayuntamiento es aprobar en el próximo pleno el estudio de detalle -que no cambio de planeamiento- de la manzana R-1 en la unidad de ejecución UE-2 para desarrollar la ZAL, que modifica alguna de las alineaciones de las parcelas de este proyecto.

Concretamente, la R1.1, R1.2 y R1.3 de la manzana R-1 para volver a las alineaciones originales del Plan Especial de la ZAL aprobado en 2018, que habían sido ya alteradas por otro Estudio de Detalle de 2008.

Al respecto, fuentes municipales afirmaron que el estudio no modifica la edificabilidad ni la calificación urbanística (uso residencial privado, tipología UFA-1), ni privatiza suelo que fuera público. Destacaron que únicamente hay un cambio de alineación que cuenta con todos los informes técnicos.

El objetivo, según estas fuentes, es dar más libertad de diseño para acomodar la propuesta ganadora del concurso convocado por la entidad pública de vivienda de la Generalitat Valenciana.

Con esta propuesta se pretende eliminar espacios de difícil acceso, de reducidas dimensiones y de difícil mantenimiento; mantener la edificación con la alineación en los bordes exteriores recayentes a viales rodados; obtener mayor libertad para la configuración arquitectónica de los proyectos, dentro del fondo edificable establecido en el Plan General; y eliminar las sendas traseras del anterior proyecto, lo que permite generar zonas comunes.

Alegaciones

La Asociación de Vecinos de Nazaret, el grupo municipal socialista, la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAAVV) y la Asociación ARCA presentaron alegaciones al proyecto por varias cuestiones.

La primera de ellas, es la eliminación de itinerarios peatonales. Consideraron que los cuatro corredores peatonales previstos en la Alternativa 0 del AF10 desaparecen y se convierten en zonas comunes privadas (piscinas, patios).

La respuesta municipal es que esos espacios ya estaban calificados como uso residencial privado, por lo que no se privatizan.

El segundo bloque de alegaciones está relacionado con la tipología de manzana de ensanche. El PSOE alega que la tipología propuesta (edificación en los cuatro lados con patio interior) es ajena a la trama urbana de Nazaret (hileras este-oeste).

Sin embargo, desde el Ayuntamiento responde que el Estudio de Detalle no impide que el proyecto arquitectónico posterior se adapte a esa trama.

Finalmente, varias de las alegaciones denuncian que incluir piscina y zonas comunes de alto mantenimiento es incompatible con la capacidad económica de los beneficiarios de las viviendas protegidas, algo que, en opinión del consistorio, "escapa al objeto del Estudio de Detalle y que difícilmente encaja con los límites de precio de la normativa de VPP".

En esta línea, la pregunta que deslizan es por qué las personas con menos recursos, sus hijos y familiares no pueden disfrutar de elementos como una piscina comunitaria y un lugar de relación, si tienen derecho a recibir una ayuda pública.

En sus observaciones, el PSPV afirma que "las zonas comunes privadas son el mayor enemigo de la vida social de un barrio, por lo que se propone mantener las alineaciones actuales, con edificaciones sin espacios comunes privados para que las nuevas familias que vivan en estas viviendas no se aíslen y formen parte del barrio de manera activa".