Fernando Abilleira, ingeniero de la NASA: "Marte reúne las condiciones, estamos más cerca de descubrir si hubo vida"

Fernando Abilleira es experto en Marte. Este ingeniero aeroespacial acumula 25 años de trayectoria en la NASA y su trabajo ha sido esencial en el diseño de trayectorias, operaciones y navegación para misiones robóticas a este planeta.

Vive en Pasadena (California), desde donde dirige y diseña planes de navegación espacial de primer nivel. Como subdirector de operaciones de vuelo de la NASA, formó parte de la misión que aterrizó con éxito el vehículo robótico bautizado como Perseverance sobre la superficie de Marte en el año 2021.

Está en Valencia para impartir una conferencia de la mano del Ayuntamiento de Valencia sobre su experiencia y la importancia de este proyecto, que persigue determinar si ha existido vida en el planeta rojo.

Para Abilleira, conquistar Marte "es una de las mayores aventuras de la humanidad". Las primeras aproximaciones se remontan a la década de los 60 y 70 del siglo pasado.

Las primeras imágenes detalladas y los primeros análisis químicos del entorno datan de 1976, cuando aterrizaron con éxito las estaciones científicas fijas Viking 1 y Viking 2.

Los vehículos con ruedas, llamados rovers, llegaron un año después, con el Sojourner, que demostró que un robot podía explorar Marte. Le sucedieron el Spirit y el Opportunity, en 2004, que evidenciaron que el planeta albergó agua antes de convertirse en un desierto de hielo.

En 2012, se desplegó otro robot, el Curiosity, en el cráter Gale para analizar la geología y el clima y averiguar si fue habitable en el pasado.

Casi una década después llegó el Perseverance, que está llamado a dar el siguiente paso y a responder a una pregunta esencial en el campo de la astrobiología: ¿Existe evidencia de que alguna vez hubo vida en Marte?

Además, busca preparar el terreno para los humanos, es decir, estudiar los desafíos de supervivencia, logística y retorno más peligrosos antes de que los astronautas puedan despegar rumbo a Marte, algo que aunque parezca ciencia ficción no es del todo descabellado.

Abilleira, centrado en su próxima misión, prefiere no elucubrar sobre una futura colonización del planeta vecino, sueño de Elon Musk, que lo ve como la clave para asegurar la supervivencia humana.

Ahora trabaja para enviar el rover Rosalind Franklin a Marte en el 2028. Este proyecto, a diferencia de los anteriores, pretende detectar restos orgánicos o fósiles. Para ello, empleará un radar que mapeará las capas del suelo e identificará dónde es seguro excavar y podrá perforar a profundidades de hasta dos metros.

Está en Valencia para dar la conferencia De València a Marte. El proyecto Mars 2020 Perseverance. ¿Qué quiere destacar?

La importancia de la tecnología aeroespacial en nuestras vidas y los grandes desafíos técnicos a los que nos enfrentamos con éxito cuando exploramos el sistema solar que demuestran que cuando la raza humana trabaja en equipo, no hay meta imposible de alcanzar.

¿Qué importancia tiene la tecnología aeroespacial en nuestras vidas?

La tecnología aeroespacial produce servicios y productos de los que toda la humanidad se beneficia. Aparatos de resonancia magnética, dispositivos de ayuda auditiva, fórmula de bebé, cámaras en teléfonos móviles… la lista de productos que utilizamos en el día a día que tienen su origen en la tecnología aeroespacial es enorme.

Ha participado en la operación que posó el vehículo robótico Perseverance sobre la superficie de Marte en 2021. ¿Cuál era el objetivo de la misión?

Recoger muestras que pueden preservar evidencias de posible vida microbiana en Marte y probar tecnologías necesarias para futuras misiones tripuladas.

¿Por qué sería importante para nosotros descubrir que ha habido vida en Marte?

Encontrar vida más allá de la Tierra aunque fueran evidencias de vida microscópica pasada respondería a la pregunta que los humanos se han hecho desde el principio de los tiempos: ¿Estamos solos en el Universo?

Fernando Abilleira. EE

¿Qué fue lo más complicado?

El aterrizaje es lo más complejo. El sistema de vuelo tuvo que decelerar de unos 20.000 km/hora a menos de 3 km/hora de forma totalmente autónoma.

¿Recuerda el momento del aterrizaje? ¿Cómo lo vivió?

Con emoción y mucha intensidad por confirmar que todo el trabajo que había realizado el equipo en los últimos años se había realizado correctamente.

¿En qué fase está la misión?

Perseverance está en la fase de operaciones de superficie. Ha recogido 20 muestras de gran interés científico.

¿Cuáles están siendo las conclusiones?

Los científicos ya han podido confirmar que en el lugar de aterrizaje, el cráter Jezero, se han dado las condiciones necesarias para que se desarrollara vida microscópica en el pasado.

¿Cree que ha habido vida en Marte?

No lo sabemos, pero gracias a Perseverance, el rover Curiosity y los Mars Exploration Rovers, cada vez estamos más cerca de poder responder a esa pregunta.

"Los científicos ya han podido confirmar que en el lugar de aterrizaje, el cráter Jezero, se han dado las condiciones necesarias para que se desarrollara vida microscópica en el pasado"

Y la pregunta del millón: ¿Estamos solos en el Universo?

En el universo existen miles de millones de galaxias, en cada galaxia miles de millones de estrellas y alrededor de cada estrella pueden existir planetas orbitándola.

Si encontráramos indicios de vida microscópica en uno de los planetas más cercanos a la Tierra, eso podría significar que la vida podría ser muy común en el universo.

Ha asegurado que la conquista del planeta rojo es una de las mayores aventuras de la humanidad.

Marte es un objetivo tremendamente atractivo por su cercanía a la Tierra y por sus recursos naturales, como el agua, necesarios para una posible misión tripulada.

¿De todos sus años estudiando Marte, qué es lo que más le ha sorprendido?

He tenido el privilegio de trabajar en las tres últimas misiones de la NASA que aterrizaron en Marte y lo que siempre me ha impactado es la primera imagen que nos llega desde la superficie de Marte después del aterrizaje.

Pensar que ese lugar nunca ha sido visto por un humano en la historia es increíble. Saca el espíritu de exploradores que tenemos todos dentro.

El robot Perseverance de la NASA en Marte. EE

¿Qué tiene de especial Marte que no tengan otros planetas?

Hoy sabemos que Marte fue un lugar muy parecido a la Tierra hace unos 3000 millones de años. Había ríos, lagos e incluso océanos. Algo ocurrió en Marte que lo convirtió en un lugar inhóspito en la actualidad. Saber más sobre qué le ocurrió a Marte podría ayudarnos a prevenir un destino similar en la Tierra.

Además, en Marte existen todavía grandes cantidades de agua congelada bajo el subsuelo y en los casquetes polares mezclada con dióxido de carbono congelado. En la Tierra donde hay agua y una fuente de energía como el sol, existe el potencial de la vida. Marte reúne las condiciones necesarias para que se hubiera desarrollado vida microbiana en algún momento en su historia. Hoy estamos más cerca de descubrir si fue así.

¿Llegaremos a ver nosotros un aterrizaje tripulado en Marte impulsado por la NASA? ¿La NASA se está preparando para ello?

El programa Artemis de la NASA que planea aterrizar astronautas en la Luna en los próximos años está desarrollando tecnologías que tendrán aplicación directa en poder aterrizar humanos algún día en el Planeta Rojo.

¿Desde cuándo supo que quería dedicarse al espacio? ¿De dónde le viene su pasión por Marte?

Crecí en Madrid. Cuando tenía unos 12 años mis padres me llevaron a ver la estación de comunicaciones de espacio profundo de la NASA en Robledo de Chavela a las afueras de Madrid. Solo la vimos por fuera, pero me impactó mucho y de ahí surgió mi pasión por el espacio.

"Si encontráramos indicios de vida microscópica en uno de los planetas más cercanos a la Tierra, eso podría significar que la vida podría ser muy común en el universo"

¿Cómo llegó a la NASA?

Mi tesis universitaria se centró en la optimización de trayectorias entre la Tierra y Marte. Resumí esta tesis en unos artículos técnicos que presenté en una conferencia de mecánica orbital en EEUU.

Este trabajo llamó la atención del departamento de diseño de misión y navegación del NASA Jet Propulsion Laboratory y me ofrecieron la oportunidad de incorporarme al equipo. Esto fue un sueño para mí.

¿Cómo es el día a día en su trabajo?

Trabajo como el director de diseño de misión y navegación de la NASA en la misión conjunta con la ESA en la que planeamos lanzar el rover Rosalind Franklin Mission a Marte en el 2028. Tenemos una colaboración extraordinaria entre las dos agencias.