La Generalitat reserva 7 M€ en los presupuestos para las primeras expropiaciones del parque inundable de la dana

La Generalitat Valenciana ha reservado una partida de 7 millones de euros en los Presupuestos de 2026 para iniciar las primeras expropiaciones de suelo necesarias para desarrollar el futuro parque inundable metropolitano proyectado tras la dana.

Se trata de la primera dotación económica para esta actuación, que se ejecutará de forma plurianual y cuyo coste global será muy superior, dado que el proyecto se desplegará por fases durante varios ejercicios.

La adquisición de estos terrenos permitirá avanzar en la redacción de la infraestructura y, según las previsiones del Consell, las expropiaciones podrían comenzar a realizarse a finales de este año.

Con estos mimbres, cabe la posibilidad de que los fondos no lleguen a ejecutarse en su totalidad, puesto que el presupuesto todavía no ha sido aprobado en Les Corts y apenas quedan seis meses para que acabe 2026.

Ahora bien, en el Ejecutivo autonómico juegan con el escenario de que estas puedan ser las últimas cuentas de la legislatura y por tanto se prorroguen en 2027. Esto significaría que lo que no se gastase este año, lo harían directamente el siguiente.

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, en febrero la Generalitat realizó cálculos del coste que tendrían las primeras indemnizaciones que debería afrontar. La cifra inicial se situaba en torno a 75 millones de euros, pero desde el inicio advirtieron que la cuantía global definitiva quedaba por determinar.

Esto es porque las expropiaciones se irán realizando de forma progresiva y, como resulta lógico, el valor del suelo irá cambiando de un año a otro. De manera que resulta complicado ofrecer una cifra cerrada a día de hoy, por lo que se sabrá cuando termine el proceso.

El montante de los 75 millones, en todo caso, se circunscribe solo a uno de los 18 tramos en los que la Generalitat ha decidido dividir la actuación del parque dada su magnitud, pues en su conjunto la obra tendrá 73 kilómetros de largo y abarcará casi 1.500 hectáreas de terreno.

Estos se corresponden con las expropiaciones del denominado sector 1, el de Pla de Quart. Se trata de la mayor zona de laminación de agua que contempla el parque inundable, con un total de 726,9 hectáreas de prolongación.

Su extensión es la más relevante de todos los tramos: es más grande que la ciudad de San Marino o que el propio Hyde Park de Londres, y equivale a 14 veces los Jardines de Viveros.

El terreno pertenece a Quart de Poblet, pero se encuentra rodeado por los municipios de Riba-roja, Aldaia, Chiva, Torrent y Alaquàs. Todos ellos, afectados por la riada de 2024.

La mayoría de suelo de esta pastilla de terreno es suelo rústico que quedó especialmente afectado por la riada que arrasó principalmente municipios de la provincia de Valencia.

La mayoría son antiguos cultivos que poco a poco se han quedado abandonados, si bien algunos pocos siguen en activo. Junto a las zonas de cultivo, también hay otros espacios de monte bajo con vegetación poco controlada.

Todo ello hace que esta zona reúna las condiciones idóneas para ser el primer sector del proyecto en desarrollarse, pues tiene capacidad para retener gran cantidad de agua, de absorberla como si de una esponja se tratase en episodios de lluvias intensas.

Con ello, podría reducir la cantidad de agua que pudiera llegar a los cascos urbanos en caso de que un episodio como el del 29 de octubre de 2024 volviera a producirse.

2M€ el concurso de ideas

Los 7 millones proyectados ahora en las cuentas del ejercicio actual no son, sin embargo, la única partida prevista para el desarrollo del parque. La Generalitat también ha incluido una partida de 2 millones de euros para el concurso de ideas para el diseño del mismo.

La Vicepresidencia tercera y Conselleria para la Recuperación que dirige Vicente Martínez Mus tiene intención de licitar el concurso en las próximas semanas, con la idea de que pueda publicarse en la Plataforma de Contratación del Estado en los meses de verano, aunque bien podría acabar demorándose al mes de septiembre.

Tendrá carácter internacional para que las empresas interesadas y expertos paisajistas y urbanistas de todo el mundo puedan presentar sus proyectos. De todos ellos, se elegirán a tres finalistas de entre los cuales se elegirá el diseño ganador.

Para poder iniciar la redacción de los pliegos del concurso, la Generalitat ha debido consensuar tanto con los ayuntamientos afectados como con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la delimitación de los terrenos por los que discurrirá el parque.

El hecho de que se realice un diseño global responde a la necesidad de que el parque tenga cierta unidad, a pesar de que se vaya a desarrollar por tramos. No en vano, el ejecutivo autonómico ha optado por dividir las actuaciones sobre el terreno en 18 sectores dada su magnitud.

El motivo por el cual el Gobierno valenciano ha optado por 'trocear' el recorrido del parque no es otro que el de intentar agilizar la ejecución de las obras en cada uno de ellos, de manera que no se eternice su desarrollo.

Además, eso permitiría licitar la ejecución de planes en varios tramos de forma simultánea y no esperar a la finalización de uno para el inicio del siguiente.

En cualquier caso, y hasta que llegue la redacción del proyecto global, el Consell tiene algunas ideas de lo que le gustaría que se hiciera en cada uno de los 18 espacios. Si bien el 1 está contemplado como la mayor zona de laminación, el tramo 8 o el 1, por su parte, son otros de los más desarrollados en este sentido.

La idea es crear en ellos un gran parque que pueda conectar Valencia con su área metropolitana y municipios como Benetússer, Alfafar, Sedaví o Paiporta.

Será la segunda área verde de la ciudad por extensión, por detrás del Jardín del Turia, pero por delante de Viveros y servirá para coser Valencia con l'Horta Sud.

El ejecutivo autonómico abre aquí el abanico de posibilidades sobre las dotaciones que podrá acoger: cultivos, bosques, un paseo anular junto a una ciclovía, zonas de aparcamiento para residentes contiguas al parque o incluso el desarrollo de vivienda pública, que es uno de los grandes problemas actuales.

Una ciclovía para conectar

Más allá de las intervenciones que se hagan en cada lugar, la Generalitat tiene además la intención de poder conectar todo el parque inundable y las zonas cero de la dana con una gran ciclovía, tal y como adelantó EL ESPAÑOL.

El modelo a seguir es el del Lakefront Trail de Chicago, un sendero pavimentado de 29 kilómetros que bordea la costa del lago Míchigan. Recorrerlo se sitúa en el 'top 10' de cosas que hacer si visitas esta ciudad de Illinois, según las mejores guías de viajes.

Su diseño conecta varios puntos de la ciudad y permite descongestionar el tráfico, que los vecinos se desplacen en bicicletas, patines o patinetes y a su vez aborda los problemas de drenaje local, o el desbordamiento ocasional de olas, comunes en parques lacustres.