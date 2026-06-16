"Eres un puto maleducado": Baldoví estalla en una reunión de alta tensión entre portavoces del Parlamento valenciano

El final de curso parece que se está haciendo largo en Les Corts Valencianes. No es que las buenas vibras emanen de las paredes del hemiciclo autonómico, pues cualquiera que siga los plenos puede comprobar que las salidas de tono son habituales entre los partidos de Gobierno y de la oposición en el calor del debate. Sin embargo, no es tan usual que la tensión se eleve de la manera en la que lo hizo en la última Junta de Portavoces, donde no hay cámaras ni medios ni dramatizaciones.

Según ha podido confirmar este periódico de diversas fuentes, la reunión de los síndics que tuvo lugar el pasado 9 de junio llevó la discrepancia hasta el punto del estallido. Y quien lo protagonizó fue el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. "Eres un puto maleducado", le espetó a su homólogo del PP, Nando Pastor, en el punto álgido del choque para sorpresa de los presentes.

La versión de los hechos según a quién se pregunte no es que difiera mucho. Pero sí las razones, pues cada uno lleva el contexto a su terreno.

Las Juntas de Síndics son las reuniones en las que normalmente participan los portavoces, portavoces adjuntos y los miembros de la Mesa de Les Corts, además de algún representante del Gobierno valenciano. Sirven para fijar el orden del día de los plenos u ordenar los debates.

Actualmente, el PP y Vox tienen mayoría en la Cámara, por lo que son los que deciden todo este tipo de cuestiones. Entra dentro de lo habitual que esas decisiones provoquen discrepancias en la orilla del PSPV y Compromís, pues la oposición siempre encuentra que es insuficiente la fiscalización a los miembros del Ejecutivo, que en muchas ocasiones trata de soslayar la labor del Parlamento.

Les Corts se encuentran en plena tramitación de los Presupuestos de la Generalitat de 2026, por lo que la actividad decae y todo queda condicionado a ello. Pero hay cuestiones pendientes y a la oposición no le gusta eso de acortar plenos y comisiones al suponer una menor visibilidad de su trabajo.

La Junta de Síndics del 9 de junio se alargó durante una hora, algo que tampoco es muy común puesto que suele durar bastante menos. Ésta tenía que ordenar el pleno de mañana miércoles.

Allí, el PP comunicó que sería de una sola sesión en la que se incluían multitud de puntos: enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos presentadas por el PSPV y Compromís; sesión de control del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; convalidación del decreto que marca las nuevas reglas para el taxi y VTC en la Comunitat; debate y votación del dictamen del conocido como Plan Simplifica II; y debate y votación del dictamen de la comisión de la dana a la que la derecha dio carpetazo sin que acabaran sus trabajos.

El portavoz del PP, Nando Pastor, en una Junta de Síndics. José Cuéllar / Corts

La izquierda manifestó el cúmulo de cuestiones con las que no estaba de acuerdo. Según fuentes conocedoras de lo sucedido, el portavoz del PSPV, José Muñoz, comenzó la reunión reprochando a la Mesa que no tramitara algunas de las iniciativas planteadas por su grupo como la reprobación a la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero.

La derecha argumenta que en este tipo de textos no se pueden incluir valoraciones, pero al síndic socialista no le pareció una razón de peso debido a que, a su juicio, sí se han tramitado otras de Vox que atacan a Pedro Sánchez.

"No me retracto de nada"

Más adelante llegó el turno de Baldoví. De acuerdo con fuentes parlamentarias, comenzó a criticar que en el pleno del miércoles no hubiera ni iniciativas de la oposición ni sesión de control a los consellers -como se suele incluir cuando hay al presidente-. También censuró que no hubiera apenas ni plenos ni comisiones desde el día 4 al 30 de este mes.

En aquel momento, el portavoz del PP le hizo alguna 'escuchita' a Víctor Soler, secretario primero de Les Corts. Según una de las versiones recopiladas, le dijo algún comentario del tipo que Baldoví contaba los meses desde el día 5.

El portavoz de Compromís, al parecer, ni siquiera lo escuchó bien pero le sentó realmente mal. Y saltó. "Eres un puto maleducado", le dijo a Pastor. Silencio en la mesa. Sorpresa. El síndic del PP le pidió que se retractara, pero Baldoví se negó. "Yo no me retracto de nada", dijo.

Los populares, preguntados al respecto, critican la "agresividad" de Baldoví. Desde Compromís, por su parte, justifican que fue un "arrebato" por la "actitud chulesca" de Pastor "todo el rato". Aseguran que no hizo una 'escuchita' a Víctor Soler sino varias.

El cabreo fue notorio. "Veníamos muy calientes. Todo era discutir", admiten algunos conocedores del episodio. "Desde el mes pasado no podemos hacer preguntas a los consellers, y especialmente a la de Educación con la huelga de docentes. Tampoco responde el Gobierno a nuestras peticiones de documentación", argumentan desde los grupos de la oposición.

Fuentes de Compromís reconocen que Baldoví estaba "profundamente indignado" y que es "consciente" de su exceso verbal. Pero no parece que muestre arrepentimiento. "Están pasando cosas que nunca han pasado antes en Les Corts", zanjan.

La derecha está de acuerdo con esta última reflexión. Pero por la línea que creen que, por ejemplo, sobrepasó Baldoví.