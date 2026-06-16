Patronal y sindicatos exigen que Generalitat y Gobierno pacten la financiación pero Pérez Llorca rechaza reuniones bilaterales

La presión sobre la Generalitat Valenciana para que participe en la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica ya no procede únicamente del Gobierno central. Patronal y sindicatos pidieron este lunes al president Juanfran Pérez Llorca que la Comunitat Valenciana no se quede al margen de un debate que consideran decisivo.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, y los representantes sindicales de UGT-PV, Tino Calero, y de CCOO-PV, AnaGarcía, coincidieron en que el Consell debe negociar el nuevo modelo que haría que la Comunitat Valenciana ingresara 3.669 millones de euros más que con el modelo actual.

¿El motivo? Según alertaron los tres, "el tren no pasa dos veces". Los agentes sociales entienden que la Comunitat Valenciana parte de una posición de desventaja estructural dentro del sistema, con menos recursos que la media pese a asumir las mismas competencias básicas que el resto de territorios.

Una circunstancia que ha condicionado durante años la calidad de los servicios públicos, como la sanidad o la educación, y ha engordado una deuda que consideran, en buena medida, consecuencia directa del sistema vigente, caducado en 2014 y que ha mantenido a la Comunitat Valenciana a la cola en financiación por habitante.

Por ello, consideraron este lunes que la Generalitat debería aprovechar la ventana abierta por el Ministerio para cerrar de una vez una reforma enquistada desde hace más de una década.

Una posición que dejaron clara tras mantener un encuentro con el ministro del ramo, Arcadi España, quien tomó el testigo de María Jesús Montero el pasado marzo, y minutos antes se había reunido con el propio Pérez Llorca.

Ahora bien, la cuestión es el "cómo". Para los sindicatos, la prioridad no es el formato de la negociación, sino estar en ella.

García expresó que la discusión sobre si la reforma debe abordarse de forma bilateral -del Gobierno con cada autonomía- o multilateral -todas las CCAA en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)-, no puede convertirse en un obstáculo para negociar.

"Le reclamamos a la Generalitat que se siente a dialogar. No nos vamos a perder la bilateralidad o multilateralidad. Es de primero de Presidencia que se deben sentar", exigió.

En la misma línea se pronunció Calero, quien consideró que "sería incomprensible que el Gobierno valenciano no se prestara a negociar el nuevo modelo, en todos los foros y después en el ámbito parlamentario". Esto es, en el Congreso de los Diputados.

Ahí emerge la principal brecha con el Consell. Mientras Pérez Llorca mantiene su rechazo a abrir reuniones bilaterales con Hacienda, alineado con la estrategia nacional del PP, los sindicatos defienden una posición más pragmática: negociar primero y discutir después el marco político.

El foro, el CPFF

La patronal, eso sí, también pone el foco en el foro multilateral. Lafuente lamentó la "polarización" y "la tensión política" y pidió "reunir al Consejo de Política Fiscal cuanto antes para que se puedan realizar aportaciones", de manera que, posteriormente, la Generalitat negocie con el Gobierno.

Consideró, además, el modelo pactado con ERC "manifiestamente mejorable", por lo que reivindicó la puesta en marcha de un Fondo de Nivelación transitorio hasta que se apruebe el nuevo modelo y que el Ejecutivo eleve la cifra de condonación de la deuda, para que supere los 11.000 millones de euros.

El Ministerio, por lo pronto, comenzará esta semana los encuentros bilaterales. Canarias será la primera autonomía en reunirse con España. Y le seguirán, según dijo, Asturias, Castilla y La Mancha y Cataluña. "Nos sentaremos con aquellos que están dispuestos a negociar", dijo.

Un grupo en el que no se encuentran las comunidades gobernadas por el Partido Popular y, por ende, la valenciana. Llorca se ha mostrado abierto a dialogar en el CPFF, pero rechaza la bilateralidad pretendida por el Estado, como ha marcado Génova a todos sus líderes territoriales.

Pero en cualquier caso, la presión sobre la Generalitat se intensificó este lunes con la puesta en escena del ministro y los agentes sociales, y la demanda de negociar una propuesta "mejorable".

Conviene apuntar que desde hace meses el Consell se ha mostrado reacio a participar en las reuniones propuestas por Hacienda. En enero, el portavoz Miguel Barrachina advirtió que "primero" el Ejecutivo debía plasmar su propuesta en un proyecto de ley y remitirlo al Congreso. Y a partir de ahí, el Consell decidiría si negociaba o no.