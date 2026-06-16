La jueza pregunta a Susana Camarero si aporta los archivos del chat de 'consellers' antes de decidir si cita a Martínez Mus

La jueza de la dana ha comunicado a la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, la posibilidad de aportar de manera voluntaria los archivos adjuntos del conocido como chat del Consell el día de la tragedia.

La magistrada ha dictado esta providencia con carácter previo a resolver si cita a declarar como testigo al titular del departamento de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus. Algo que había pedido el PSOE, que ejerce la acusación en este procedimiento.

El vicepresidente tercero remitió varios mensajes titulados 'Estado Carreteras 9h'; 'Estado Carreteras 14h'; así como posteriores comunicaciones nocturnas -a las 20.37 horas y las 20.51 horas- alertando de situaciones críticas en las infraestructuras de la Generalitat, como el aislamiento de la sede de Ferrocarrils (FGV). También envió un último informe sobre el estado de las carreteras a las 22.22 horas.

Para el PSPV, resulta "pertinente" la declaración de Martínez Mus en el juzgado para que aclare "extremos" como el conocimiento preciso y la información de la que disponía respecto al colapso progresivo, corte y anegación de las vías y carreteras de la provincia a lo largo del día 29 de octubre de 2024; los cauces institucionales, el momento temporal exacto y los términos en los que dicha información de gravedad -especialmente las relativas a vías de comunicación indispensables- fue trasladada y comunicada a la Dirección de la emergencia.

Asimismo, reclama su testimonio para esclarecer el alcance de sus propias manifestaciones escritas vertidas en el grupo de wasap las 20.37 horas, donde advertía de que "el puesto de mando se ha visto afectado en toda su operativa", para determinar de qué modo afectó ello a la capacidad de respuesta y evacuación de los ciudadanos afectados.

La pasada semana la magistrada ya acordó unir a la causa el contenido de ese chat, que comenzó el día de la dana, a primera hora, con unos mensajes del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón que trasladaba a sus consellers que había que "inundar" de datos los medios de comunicación porque eso es algo que "desprende sensación de estar alerta que te cagas".

A las 18:03 horas, Martínez Mus comunicó en el chat el siguiente mensaje: "En FGV tenemos incidencias variadas que se van solventando. La más importante el cierre del tramo entre Picassent i Castellò por desperfectos graves en la vía que impedirán circular no sólo hoy sino en los próximos días. En estos momentos además, en el Apeadero de Omet (Picassent) ha quedado atrapado un tren con 10 pasajeros. Están en la operación de sacarlos con la policía local".

Desde ese momento, todos los mensajes fueron de incidencias y personas atrapadas en distintas instalaciones como la ITV o el arhivo de Riba-roja. Camarero, en genérico, señalaba que hay inundadas "resdencias de mayores sin que puedan llegar los bomberos" y Mus que en la sede de FGV hay 30 personas aisladas sin poder salir, incluidos directivos que están en el puesto de mando, "afectado en toda su operativa, por lo que hemos tenido que suspender todas las operaciones de tranvía y metro hasta nueva orden".