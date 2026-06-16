La Fiscalía atribuye la entrada de una nueva tonelada de cocaína a la "estructura criminal" del Puerto de Valencia

El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de la causa de narcotráfico a gran escala en el Puerto de Valencia 'Spider', podría sumar una nueva operación a esta macro investigación.

Se trata de un alijo de 814 pastillas con un peso bruto aproximado de 936 kilogramos de cocaína intervenido por la Policía en septiembre de 2025 en el Puerto de Valencia. Una actuación inicial que dio lugar a la aprehensión de la droga y a la detención de varias personas. Recayó en otro juzgado, el de Instrucción 9.

En un reciente escrito, la Fiscalía Antidroga -en base a los informes policiales- señala que existe una clara conexión objetiva entre esa intervención y los hechos investigados en la macrocausa de 'Spider' al presentar "elementos comunes".

En particular, señala, se destaca que la empresa exportadora utilizada habría sido la misma. Se trata de una mercantil con sede en Guayaquil (Ecuador). La modalidad de introducción de la droga sería igualmente la de "gancho ciego".

Esta técnica consiste en utilizar envíos de mercancías de empresas legales de importación en los que los delincuentes introducen la cocaína, bien dentro del contenedor o en su estructura en el puerto de origen, sin que los exportadores ni los importadores lo sepan.

Posteriormente, acceden a la sustancia dentro del puerto para recuperarla tratando de ocultar la manipulación del contenedor para evitar los controles aduaneros.

La Fiscalía también destaca que la Policía ha constatado la coincidencia de determinados logos o sellos de los paquetes de cocaína intervenidos en la causa de 'Spider' -entre ellos "Momo", "Skull", "King" o "1983", lo que "refuerza indiciariamente la existencia de una misma fuente de suministro, idéntico modus operandi y una misma estructura criminal en destino".

El oficio policial identifica como personas que, al menos indiciariamente, habrían controlado o gestionado el alijo a seis de los principales investigados de la macrocausa: Iván T., Borja M., Manuel F., Julián L., Marcial R. y Antonio B.

Inhibición del juez

Por todo ello, señala la Fiscalía, resulta procedente que la investigación de estos nuevos hechos corresponda al órgano que ya dirige el procedimiento sobre la organización criminal en su conjunto (Instrucción 15). De este modo, pide la inhibición de Instrucción 9.

"La investigación separada podría provocar una fragmentación artificial de la causa, con riesgo de duplicidad de diligencias, pérdida de visión global sobre la organización criminal, resoluciones contradictorias y afectación a la adecuada delimitación de la responsabilidad de cada investigado", indica la sección Antidroga del Ministerio Público.

En septiembre de 2025, la Policía Nacional realizó la mayor intervención contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de Valencia. Se saldó con 81 detenidos, hasta 90 investigados y se incautó a la organización criminal un total de 3,6 toneladas de cocaína.

Las indagaciones de parte de esa cantidad pasaron a una investigación de la Audiencia Nacional y el resto se siguen en el juzgado de Valencia. Ahora, se suma una tonelada más.